ABD Hükmet Kapanması Fed'in Faiz İndirimini Geciktirebilir

Federal hükümetin kapanması bazı ekonomik verilerin açıklanmamasına yol açarak Fed'in olası faiz indirimini erteleyebilir, piyasalarda belirsizlik artıyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:30
Federal hükümetin kapanması bazı kritik ekonomik verilerin açıklanmamasına yol açarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek politika adımlarını belirsizleştiriyor.

Kapanmanın nedenleri ve kapsamı

ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Ülkede 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşma sağlanamadı. Geçici bütçenin de kabul edilememesiyle federal hükümet, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini askıya aldı; bu durum 2019'dan bu yana ilk kapanma olarak kayda geçti.

Hizmetler ve personel

Bu süreçte, temel olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Temel personel kategorisindeki çalışanlar ise kapanma süresince maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Piyasa ve Fed üzerinde olası etkiler

İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD Hazinesinin önlem alınması açısından hesabında 700 milyar dolar bulundurması gerektiğini ve hazinenin şu anda bu miktara sahip olduğunu söyledi. Manukyan, benzer bir kapanmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde de yaşandığını hatırlatarak, söz konusu durumun uzun sürmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Manukyan, finansal kriz senaryolarına ("Hazine ödeme yapabilir mi") değinse de, asıl sorunun büyük olasılıkla verilerin açıklanamaması olduğunu vurguladı. "Ana kurumların ve devlet kurumlarının verileri açıklanmaması Fed'in bundan sonra bir faiz indirimi kararı varsa bile bu faiz indirimi kararını ötelemesiyle sonuçlanabilir." dedi.

Piyasa açısından bazı özel sektör verilerinin telafi edici rol oynayabileceğini belirten Manukyan, ADP ve ISM gibi verilerin öne çıkacağını kaydetti.

