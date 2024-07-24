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ABD İmalat Sanayi PMI Beklentileri Karşılamadı

ABD'de imalat sanayi PMI, temmuzda 49,5'e gerileyerek 7 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:16
ABD İmalat Sanayi PMI Beklentileri Karşılamadı

ABD İmalat Sanayi PMI Değeri Düşüşte

ABD'de imalat sanayi için önemli bir gösterge olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında baskı altında kalmaya devam etti ve %2.1'lik bir düşüşle 49.5 değerine geriledi. Bu, son yedi ayın en düşük seviyesidir ve piyasanın tahmin ettiği 51.7 değerinin altında kalmıştır.

Hizmet Sektörü Ölçütlerinde Artış Görüldü

Öte yandan, ABD'nin hizmet sektörü PMI değeri ise temmuzda bir önceki aya göre 0.7 puan artış göstererek 56.0 seviyesine ulaştı. Bu rakam, piyasa beklentilerini aşarak 28 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Bileşik PMI Verileri

Imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise temmuzda aylık bazda 0.2 puan artarak 55.0 değerine yükseldi. Bu seviyenin, 27 aylık bir yüksekliğe ulaşması sektördeki genişlemenin sürdüğünü göstermektedir.

Genel olarak, PMI verileri, 50'nin üzerindeki değerlerin sektörde bir büyümeye, 50'nin altındaki değerlerin ise daralmaya işaret ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede, ABD'nin imalat sanayisinin mevcut durumu, gelecekteki ekonomik gidişata dair bazı kaygıları da beraberinde getiriyor.

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