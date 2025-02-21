ABD İmalat Sanayi PMI Şubatta Beklentileri Aştı

ABD İmalat Sanayi PMI’de Şubat Ayında Önemli Artış

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında aylık 0,4 puan artarak 51,6 değerine ulaştı. Bu seviyenin 8 ayın en yüksek seviyesi olduğu belirtildi.

S&P Global tarafından açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI'nın 51,3 değerinin altında kalması beklenirken, gelen sonuç piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Hizmet Sektöründe Düşüş

Öte yandan, ABD'de hizmet sektörü PMI ise şubat ayında aylık bazda 3,2 puan azalarak 49,7 seviyesine düştü. Bu durum, hizmet sektöründeki darbeyi gösteriyor ve endeksin 25 ayın en düşük seviyesine geldiği kaydedildi.

Hizmet sektörünün PMI verisinin 53 olması tahmin ediliyordu, ancak beklenenden düşük sonuçlar alındı.

Bileşik PMI’de Düşüş Eğilimi

İmalat ve hizmet sektörünü kapsayan bileşik PMI ise şubatta aylık bazda 2,3 puan azalerek 50,4 seviyesine düştü. Bu, son 17 ayın en düşük seviyesini temsil ediyor ve ocakta 52,7 olarak kaydedilen değerle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir düşüş.

PMI verilerinin 50 ve üzeri değerler alması, sektörlerde genişlemeye; 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.