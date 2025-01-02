ABD İnşaat Harcamaları Kasım 2024'te Değişmedi

ABD İnşaat Harcamalarında Beklentilerin Altında Kalma

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2024'e ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Geçen yıl kasım ayında inşaat harcamaları, artış beklentilerine rağmen değişim göstermedi.

Mevsim etkisinden arındırılmış veriler, ABD'de inşaat harcamalarının geçen yıl kasımda, bir önceki aya kıyasla 2 trilyon 152,6 milyar dolar olarak sabit kaldığını göstermektedir. Piyasa beklentisi ise bu harcamaların bu dönemde yüzde 0,3 artış kaydetmesini öngörüyordu.

Öte yandan, geçen yıl ekimde inşaat harcamalarının yüzde 0,5 oranında bir artış gösterdiği belirtiliyor. Kamu inşaat harcamaları Kasım 2024'te yüzde 0,1 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları aynı dönemde yüzde 0,1 artış kaydetti.

Yıllık bazda ise inşaat harcamaları, geçen yıl kasımda yüzde 3 artış göstermeye devam etti.