DOLAR
35,34 0,07%
EURO
36,31 0,89%
ALTIN
3.016,99 -1,1%
BITCOIN
3.438.000,12 -2,58%

ABD İnşaat Harcamaları Kasım 2024'te Değişmedi

Kasım 2024'te ABD'de inşaat harcamaları beklentilerin altında kalarak değişim göstermedi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 18:21
ABD İnşaat Harcamaları Kasım 2024'te Değişmedi

ABD İnşaat Harcamalarında Beklentilerin Altında Kalma

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2024'e ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Geçen yıl kasım ayında inşaat harcamaları, artış beklentilerine rağmen değişim göstermedi.

Mevsim etkisinden arındırılmış veriler, ABD'de inşaat harcamalarının geçen yıl kasımda, bir önceki aya kıyasla 2 trilyon 152,6 milyar dolar olarak sabit kaldığını göstermektedir. Piyasa beklentisi ise bu harcamaların bu dönemde yüzde 0,3 artış kaydetmesini öngörüyordu.

Öte yandan, geçen yıl ekimde inşaat harcamalarının yüzde 0,5 oranında bir artış gösterdiği belirtiliyor. Kamu inşaat harcamaları Kasım 2024'te yüzde 0,1 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları aynı dönemde yüzde 0,1 artış kaydetti.

Yıllık bazda ise inşaat harcamaları, geçen yıl kasımda yüzde 3 artış göstermeye devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükselişle Kapandı
2
Borsa İstanbul Yükselişle Günü Tamamladı: BIST 100 Endeksi 9.961,34 Puan
3
Yemek Kartları Derneği'nden SGK Genelgesine Önemli Değerlendirme
4
ABD İnşaat Harcamaları Kasım 2024'te Değişmedi
5
ABD İnşaat Harcamaları Kasım 2024'te Değişmedi
6
TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Raporu
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Ticaret Müfettiş Yardımcılarıyla Buluştu

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak