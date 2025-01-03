ABD, Integrity Technology'ye Siber Saldırılardan Dolayı Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Sert Adım

ABD Hazine Bakanlığı, Pekin merkezli Integrity Technology şirketini, "çok sayıda siber saldırıyla bağlantılı" olduğu nedeniyle yaptırım listesine aldı. Bu karar, Çin'in devlet destekli siber grubu Flax Typhoon'un gerçekleştirdiği saldırılarla bağlantılı olarak alındı.

Siber Saldırılara Yanıt

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) alınan kararın, Flax Typhoon'un ABD'nin kritik altyapı sektörlerindeki kuruluşları hedef alması üzerine şekillendiği belirtildi. Açıklamada, "Çinli kötü niyetli siber aktörler, ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik en aktif ve kalıcı tehditlerden biri olmayı sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

Global Etki ve Hedefler

Flax Typhoon'un özellikle Tayvan’a odaklanarak Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya genelindeki bilgisayar ağlarını tehlikeye attığı ifade edildi. Siber grubun kurbanları arasında çeşitli sektörler yer almakta.

Ayrıca, Integrity Tech’e bağlı altyapının, 2022 yazı ile 2023 sonbaharı arasındaki dönemde, siber saldırılar için sıkça kullanıldığı vurgulandı. Bu süreçte, Flax Typhoon'un rutin olarak bu altyapıdan bilgi gönderip aldığı kaydedildi.

Sorumluluk ve Güçlendirme Çabaları

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Bradley Smith, kötü niyetli siber aktörler ve onları destekleyenleri eylemlerinden sorumlu tutacaklarını ifade ederek, "ABD, kamu ve özel sektör siber savunmalarını güçlendirmek için işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir." dedi.