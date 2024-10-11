ABD, İran'a Yaptırımları Genişletti

ABD'den Yeni Yaptırım Hamlesi

ABD yönetimi, İsrail'e yönelik yapılan saldırılar üzerine İran'ın petrol ve petrokimya alanlarındaki yaptırımlarını genişlettiğini açıkladı.

Yaptırımların Detayları

ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, İran'ın 1 Ekim tarihinde İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının ardından bu yaptırımların uygulandığı belirtiliyor. Bu sayede İran'ın enerji gelirleri üzerindeki baskının daha da artırılması hedefleniyor.

Hedef Alınan Kuruluşlar

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Triliance Petrokimya gibi şirketlerle, 10 farklı uluslararası kuruluş ve 17 gemiyi yaptırım listesine aldığını duyurdu. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 6 başka kuruluş ile 6 gemi de yaptırım listesine eklenmiştir.

İran'ın Saldırıları ve Karşılık Tepkisi

1 Ekim Salı günü, İran, İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlatmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu saldırının ulusal güvenliğe yönelik İsrail tehditlerine yanıt olarak yapıldığını bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın yaptığı bu saldırının "büyü bir hata" olduğunu ifade ederken, ABD Başkanı Joe Biden ise G7 liderleriyle İran'a yönelik yeni yaptırımların tartışıldığını aktardı.