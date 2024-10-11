DOLAR
34,27 -0,33%
EURO
37,48 0,01%
ALTIN
2.927,37 -1,41%
BITCOIN
2.158.491,01 -5,47%

ABD, İran'a Yaptırımları Genişletti

ABD, İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımları artırarak mali baskıyı çoğaltmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:31
ABD, İran'a Yaptırımları Genişletti

ABD'den Yeni Yaptırım Hamlesi

ABD yönetimi, İsrail'e yönelik yapılan saldırılar üzerine İran'ın petrol ve petrokimya alanlarındaki yaptırımlarını genişlettiğini açıkladı.

Yaptırımların Detayları

ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, İran'ın 1 Ekim tarihinde İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının ardından bu yaptırımların uygulandığı belirtiliyor. Bu sayede İran'ın enerji gelirleri üzerindeki baskının daha da artırılması hedefleniyor.

Hedef Alınan Kuruluşlar

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Triliance Petrokimya gibi şirketlerle, 10 farklı uluslararası kuruluş ve 17 gemiyi yaptırım listesine aldığını duyurdu. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 6 başka kuruluş ile 6 gemi de yaptırım listesine eklenmiştir.

İran'ın Saldırıları ve Karşılık Tepkisi

1 Ekim Salı günü, İran, İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlatmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu saldırının ulusal güvenliğe yönelik İsrail tehditlerine yanıt olarak yapıldığını bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın yaptığı bu saldırının "büyü bir hata" olduğunu ifade ederken, ABD Başkanı Joe Biden ise G7 liderleriyle İran'a yönelik yeni yaptırımların tartışıldığını aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova'da Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı Gerçekleşti
2
Türkiye'nin Doğrudan Yatırımlarındaki Artış: Hedef 2028
3
Otomobil almak için son şans kapıda! O tarihten itibaren 700 bin TL birden uçacak
4
ABD, İran'a Yaptırımları Genişletti
5
New York Borsasında Karışık Seyir: Üretici Enflasyonu ve Finansal Sonuçlar
6
Volkswagen Grubu'nun Üçüncü Çeyrek Satışlarında Düşüş

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak