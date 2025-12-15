DOLAR
Corendon Airlines 5. Finansın Geleceği Zirvesi'ne Destek Sponsoru Oldu

Corendon Airlines, 11 Aralık'ta Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'ne destek sponsoru oldu; ekonomi ve finans gündemi ele alındı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:42
5. Finansın Geleceği Zirvesi, 11 Aralık'ta Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bankacılık, sermaye piyasaları ve reel sektörü buluşturan zirveye Corendon Airlines destek sponsoru olarak katkı sağladı.

Zirvede gündem: ekonomi, finans ve yatırım iklimi

Zirvede ekonomi yönetiminin yol haritası, finansal istikrar ve yatırım iklimi tartışıldı. Kamu, finans ve özel sektör temsilcileri, güncel ekonomik gelişmeleri çok boyutlu olarak değerlendirdi. Panellerde küresel ekonomik görünüm, Türkiye'nin finansal dönüşüm süreci ve sektörler üzerindeki etkileri ele alındı.

Corendon'un sunumu: havacılık ve turizmin finansal dinamikleri

Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, havacılık ve turizm sektörünün finansal dinamiklerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Karaer, artan maliyetler, finansmana erişim, döviz dengesi ve sürdürülebilir büyüme başlıklarında sektörün mevcut konumu ve gelecek beklentilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kapanış ve önemli mesajlar

Etkinliğin kapanış bölümünde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirilen 'Para Sohbetleri' oturumu ekonomi gündemine ilişkin önemli mesajlara sahne oldu. 5. Finansın Geleceği Zirvesi ve 13. Para Sohbetleri Zirvesi, Corendon Airlines'ın destek sponsorluğunda tamamlandı.

Açılışa katılan isimler

Zirvenin açılışına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, SPK Başkanı Ömer Gönül ve Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun katıldı.

