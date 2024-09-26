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ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gözlemlendi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 218 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:01
ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gözlemlendi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvurularında Düşüş

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta, bir önceki haftaya göre 4 bin kişi azaldı. 21 Eylül ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 218 bine düştü ve bu durum piyasa beklentilerini aştı.

Piyasa Beklentilerini Aşan Veriler

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, işsizlik maaşı başvuru sayısının önceki haftaya nazaran 4 bin azalması, 21 Eylül haftasında 218 bin olarak kaydedildi. Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşen başvuru sayısının, piyasa tarafından 224 bin olarak bekleniyordu.

Revize Edilen Veriler ve Ortalama Başvuru Sayısı

Önceki haftanın verisi, başlangıçta 219 bin olarak açıklanmıştı, ancak bu rakam 222 bine revize edildi. Ayrıca, son dört hafta ortalaması işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 500 azalarak 224 bin 750’ye geriledi.

Süregelen İşsizlik Maaşları Artış Göstermekte

Ancak, 14 Eylül haftasında süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısında 13 bin kişilik bir artış kaydedildi ve bu sayı toplamda 1 milyon 834 bine yükseldi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki beklenmedik düşüşün, işten çıkarmaların düşük seviyelerde kalmasına işaret ettiğini ve bu durumun iş gücü piyasasına yönelik endişeleri azaltabileceğini ifade etti.

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