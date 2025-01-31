ABD Kişisel Tüketim Harcamalarında Beklentileri Aşan Artış

ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Yüzde 0,7 Arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, 2024 yılı Aralık ayında aylık yüzde 0,7 oranında artış kaydetti. Bu artış, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Gelirlerde de Artış Söz Konusu

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, kişisel gelirler Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı. Geçen yılın Kasım ayında ise bu artış %0,3 olarak hesaplanmıştı.

Piyasa Beklentilerini Geride Bıraktı

Kişisel tüketim harcamaları ile ilgili olarak, piyasa beklentisi %0,5 oranında bir artış yönündeydi. Ancak, tüketim harcamaları Kasım 2024'te %0,6 artmıştı.

Enflasyon Göstergeleri Dikkate Değer

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise Aralık 2024 itibarıyla aylık %0,3 ve yıllık %2,6 artış gösterdi. Bu değerler, piyasa beklentileriyle uyumlu bir seyir izledi. Aylık bazda Kasım 2024'te %0,1, yıllık bazda %2,4 oranında bir artış saptanmıştı.

Çekirdek Enflasyon Gelişmeleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay kalemlerden gıda ve enerjiyi çıkararak hesaplandığında, aylık %0,2, yıllık %2,8 artış gösterdi. Kasım ayında bu oranlar sırasıyla %0,1 ve %2,8 olarak belirlenmişti.