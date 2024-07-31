ABD Merkez Bankası Faiz Oranında Değişiklik Yapmadı

ABD Merkez Bankası Faiz Oranını Değiştirmedi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), son toplantısında politika faizini beklenen şekilde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit kalma kararı aldı.

Faiz Kararının Ardındaki Nedenler

Bu karar, faiz oranlarını artırma hedefinin yanı sıra enflasyon ve ekonomik büyüme dinamiklerine bağlı olarak alınmıştır.

Piyasalara Etkisi

Gözlemciler, Fed'in bu tutumunun piyasalarda belirsizliği artırabileceğini belirtiyor.