Kartlı Ödemelerde Rekor: Ocakta 1,61 Trilyon Lira İşlem Yapıldı

Ocak ayında kartlı ödemeler toplamda 1,61 trilyon liraya ulaşarak büyük bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:00
Kartlı Ödemelerde Rekor: Ocakta 1,61 Trilyon Lira İşlem Yapıldı

Kartlı Ödemelerde Büyük Artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre %66 artarak 1,61 trilyon lira oldu.

Ocak Ayı Verileri

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1 milyon olarak belirlendi. Kredi kartı adedinde %9, banka kartı adedinde %3, ön ödemeli kart adedinde ise %24'lük bir artış yaşandı.

Toplam Kart Sayısı ve Kullanım Oranları

Toplam kart sayısı 438,9 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %10 arttı. Ocak ayında kartlı ödemelerin 1 trilyon 366,5 milyar lirası kredi kartları ile gerçekleştirilirken, 207,8 milyar lirası banka kartları, 32,4 milyar lirası ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Ödemelerde Büyüme Oranı

Kredi kartları ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı %69, banka kartları ile yapılan ödemelerde %47, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise %78 olarak kaydedildi.

İşlem Adedi ve Büyüme Performansı

Ocak ayında yapılan toplam kartlı ödeme adedi %12 artarak 1,58 milyar oldu. Bu ödemelerin 913,2 milyonu kredi kartları, 538,1 milyonu banka kartları, 125,9 milyonu ise ön ödemeli kartlar aracılığıyla gerçekleştirildi. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerindeki büyüme oranı %15, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde %8, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme adetlerinde ise %18 olarak belirlendi.

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