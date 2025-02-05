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ABD'nin Dış Ticaret Açığı 2024'te 918,4 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

ABD'de dış ticaret açığı, 2024'te bir önceki yıla göre %17 artarak 918,4 milyar dolara ulaştı. İthalat ve ihracat verileri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:38
ABD'nin Dış Ticaret Açığı 2024'te 918,4 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

ABD'de Dış Ticaret Açığı 918,4 Milyar Dolarla Tırmandı

ABD'nin dış ticaret açığı, 2024 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre %17 artış göstererek 918,4 milyar dolara yükseldi. Bu durum, özellikle ithalat ve ihracat verilerindeki değişimle yakından ilişkili.

İhracat ve İthalat Rakamları

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Aralık 2024 verilerine göre, ülkenin ithalatı %6,6 artışla 4,1 trilyon dolara ulaşırken, ihracatı %3,9 artışla 3,2 trilyon dolara

geriledi. Aralık ayında dış ticaret açığı, bir önceki aya göre %24,7 artışla 98,4 milyar dolara çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Piyasa tahminleri ise bu dönemde açığın 96,5 milyar dolar seviyesinde kalacağını öngörüyordu.

Öne Çıkan Ticaret Partnerleriyle Durum

ABD'nin Çin ile olan mal ticareti açığı, %6 artarak 295,4 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, Avrupa Birliği karşısında verilen açık da %13 artışla 235,6 milyar dolar oldu.

Meksika'ya karşı verilen mal ticareti açığının ise %13 artmasının yanı sıra, Kanada ile olan ticaret açığında %1 azalma görüldü.

Diğer Ticaret Partnerleri Üzerindeki Etkiler

ABD'nin açık verdiği diğer önemli ticaret partnerleri arasında Vietnam (123,5 milyar dolar), Almanya (84,8 milyar dolar), ve Hindistan (45,7 milyar dolar) yer almaktadır. Öte yandan, Hollanda (55,5 milyar dolar), Avustralya (17,9 milyar dolar) ve Birleşik Krallık (11,9 milyar dolar) ile ticaret fazlası verilmiştir.

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