ABD'nin dış ticaret açığı temmuzda yüzde 32,5 arttı — 78,3 milyar dolar

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı temmuz dış ticaret verilerine göre ülkenin dış ticaret açığı, aylık bazda yüzde 32,5 artışla 78,3 milyar dolar oldu ve dört ayın en yüksek seviyesini gördü.

Beklentiler ve önceki veri

Piyasanın beklentisi 77,7 milyar dolar düzeyindeydi. Haziran ayında dış ticaret açığı 59,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

İhracat ve ithalat

Ülkenin ihracatı temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 artarak 280,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. İthalat ise aylık yüzde 5,9 artışla 358,8 milyar dolar oldu.

Ticaret partnerleri: Açık verilenler

ABD'nin Çin'e karşı mal ticareti açığı temmuzda bir önceki aya kıyasla 5,3 milyar dolar artarak 14,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ülkenin açık verdiği diğer partnerler arasında Meksika (16,6 milyar dolar), Vietnam (16,1 milyar dolar), Tayvan (13,5 milyar dolar), Avrupa Birliği (8,6 milyar dolar), İsviçre (7,7 milyar dolar), Hindistan (5,6 milyar dolar), Kanada (5,4 milyar dolar), Almanya (5,4 milyar dolar), Güney Kore (5 milyar dolar), Japonya (4,8 milyar dolar), Malezya (2,7 milyar dolar), İrlanda (2,6 milyar dolar), İtalya (2,2 milyar dolar), İsrail (7 milyon dolar), Avustralya (400 milyon dolar) ve Fransa (300 milyon dolar) yer aldı.

Ticaret partnerleri: Fazla verilenler

ABD'nin fazla verdiği partnerler ise Hollanda (4,8 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,6 milyar dolar), Hong Kong (1,9 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,8 milyar dolar), Belçika (1 milyar dolar), Brezilya (500 milyon dolar), Suudi Arabistan (300 milyon dolar) ve Singapur (300 milyon dolar) oldu.