ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi

ABD Petrol Sondaj Kuleleri Durum Raporu

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişiklik göstermedi. Petrol hizmetleri şirketi tarafından yayınlanan verilere göre, 16-23 Ağustos haftasında ülkedeki sondaj kuleleri sayısı 483 olarak belirlendi.

Yıllık Değişim Analizi

Son bir yıl içinde esaslı bir düşüş yaşayan sondaj kulelerinin sayısı 29 adet azalarak sabit bir seviyeye ulaştı. Bu durum, sektördeki faaliyetlerin yavaşladığını gösteriyor.

Brent ve WTI Petrol Fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı, perşembe günü 77,22 dolardan kapanırken, cuma günü 79,02 dolara yükseldi. Aynı gün Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,96 dolara ulaşarak, perşembe gününe göre artış gösterdi.