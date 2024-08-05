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Trabzon'dan 7 Ayda 442,7 Milyon Dolar Fındık İhracı

Trabzon'da 2023 yılı ocak-temmuz döneminde 442,7 milyon dolarlık fındık ihraç edildi. Üreticilere önemli tavsiyeler verildi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:52
Trabzon'dan 7 Ayda 442,7 Milyon Dolar Fındık İhracı

Trabzon'un Fındık İhracatında Büyük Başarı

2023 yılının ocak-temmuz döneminde Trabzon, 442 milyon 777 bin dolar değerinde fındık ihraç etti. Bu süreçte toplam 51 bin 582 ton fındık yurt dışına gönderildi.

İhracat Rakamları ve Gelecek Beklentileri

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Cirav, yaptığı açıklamada, söz konusu dönemdeki ihracatın detaylarını paylaştı. Cirav, Eylül 2023-Temmuz 2024 döneminin, yani 11 aylık sürecin 608 milyon 653 bin dolar değerinde 75 bin 564 ton fındık ihracı hedeflediğini belirtti.

Üreticilere Önemli Tavsiyeler

Cirav, yeni fındık sezonu öncesinde TMO'nun fiyat açıklamalarının önemli olduğunu vurgulayarak, üreticilerin ürünlerini hemen satışa sunmamaları gerektiğini ifade etti. Piyasa hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Cirav, fiyat oluşumu için istikrarlı bir ortam sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca fındık toplama ve kurutma sürecinde üreticilerin dikkatli olmasını isteyen Cirav, fındığın olgunluğa ulaşmasının ardından toplanması, nemli ortamlardan kaçınılması ve yağmurda bekletilmemesi gerektiğini belirtti. Bu kriterlere uyulmadığı takdirde üreticinin fındığının randımanı olumsuz etkilenebilir.

Cirav, yeni sezonun üreticiler ve tüm paydaşlar için verimli geçmesini umduğunu dile getirdi.

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