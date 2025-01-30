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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 3,5 Milyon Varil Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, son haftada 3,5 milyon varil artış göstererek 415,1 milyon varile ulaştı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:28
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 3,5 Milyon Varil Arttı

Ham Petrol Stoklarında Önemli Artış

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artarak 415 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldi.

Bu veriler, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklandı. Piyasa beklentileri ise stokların yaklaşık 2 milyon 860 bin varil artacağı yönündeydi.

Stratejik Ham Petrol Stokları ve Benzin Stokları

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 200 bin varil artışla 394 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 3 milyon varil artarak 248 milyon 900 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol Üretimindeki Düşüş

Diğer yandan, ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 18-24 Ocak haftasında 237 bin varil azalarak 13 milyon 240 bin varil seviyesine geriledi.

Ham petrol ithalatı, geçen hafta 297 bin varil azalışla 6 milyon 448 bin varil olurken, ham petrol ihracatı da 829 bin varil azalışla 3 milyon 686 bin varil seviyesinde kaydedildi.

Gelecek Beklentileri

EIA'nın Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin bu yıl günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 550 bin varil olması bekleniyor.

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