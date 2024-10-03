ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi

ABD Ticari Ham Petrol Stoklarında Artış

Geçtiğimiz hafta, ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artış göstererek 416 milyon 900 bin varil seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanan verilere dayanmaktadır.

Piyasa Beklentileri ve Gerçekleşen Veriler

Piyasa analistleri, stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönünde tahminlerde bulunmuştu, ancak durum tam tersine gelişti.

Stratejik Stoklarda Artış

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 382 milyon 600 bin varil seviyesine yükseldi.

Benzin Stoklarında Artış

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 100 bin varil artarak 221 milyon 200 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol Üretiminde Yükseliş

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 21-27 Eylül tarihleri arasında 115 bin varil artarak 13 milyon 735 bin varil seviyesine ulaştı.

İthalat ve İhracat Verileri

Petrol ithalatı, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 171 bin varil artarak 6 milyon 628 bin varil olurken, ham petrol ihracatı günlük ortalama 19 bin varil azalışla 3 milyon 878 bin varil seviyesine geriledi.

Gelecek Tahminleri

EIA'nın Eylül 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 300 bin varil, gelecek sene ise 13 milyon 700 bin varil olması öngörülmektedir.