DOLAR
34,74 -0,05%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.960,68 -0,13%
BITCOIN
3.563.992,51 -3,74%

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüyor: 5 Milyon Varil Azaldı

ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta 5.1 milyon varil azalarak 423.4 milyon seviyesine geriledi.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 08:01
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüyor: 5 Milyon Varil Azaldı

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarında Büyük Düşüş

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önemli bir azalma göstererek yaklaşık 5 milyon 100 bin varil düştü. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), stokların 423 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Piyasa Beklentilerini Aştı

Piyasa analistlerinin beklentisi, stokların yalnızca 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi. Ancak yaşanan bu beklenmedik düşüş, petrol pazarında dikkate değer bir etki yarattı.

Stratejik Stoklarda Artış

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 1 milyon 400 bin varil artışla 391 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Benzin Stoklarında Yükseliş

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da istediği gibi yükselerek yaklaşık 2 milyon 400 bin varil artışla 214 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol Üretiminde Artış

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 23-29 Kasım haftasında 22 bin varil artarak 13 milyon 959 bin varil seviyesine yükseldi. Ancak ham petrol ithalatı, önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 207 bin varil artışla 7 milyon 290 bin varil oldu; ham petrol ihracatı ise 428 bin varil azalışla 4 milyon 235 bin varil olarak belirlendi.

EIA'nın Beklentileri

EIA'nın Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 530 bin varil olacağı öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Başladı
2
BAE'de E-Ticaret Hacmi 2029'da 11,5 Milyar Dolara Ulaşacak
3
Türkiye'de 2023 Eğitim Harcamaları 1,1 Trilyon Lirayı Aştı
4
Sanayide Üretim Endeksi Yüzde 3,4 Düştü: Veriler Açıklandı
5
Dolar/TL 34,75 Seviye ile Yükselişini Sürdürüyor
6
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Merhaba Dedi
7
Alfa Romeo Junior Türkiye'de Satışta

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var