ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüyor: 5 Milyon Varil Azaldı

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarında Büyük Düşüş

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önemli bir azalma göstererek yaklaşık 5 milyon 100 bin varil düştü. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), stokların 423 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Piyasa Beklentilerini Aştı

Piyasa analistlerinin beklentisi, stokların yalnızca 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi. Ancak yaşanan bu beklenmedik düşüş, petrol pazarında dikkate değer bir etki yarattı.

Stratejik Stoklarda Artış

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 1 milyon 400 bin varil artışla 391 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Benzin Stoklarında Yükseliş

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da istediği gibi yükselerek yaklaşık 2 milyon 400 bin varil artışla 214 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol Üretiminde Artış

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 23-29 Kasım haftasında 22 bin varil artarak 13 milyon 959 bin varil seviyesine yükseldi. Ancak ham petrol ithalatı, önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 207 bin varil artışla 7 milyon 290 bin varil oldu; ham petrol ihracatı ise 428 bin varil azalışla 4 milyon 235 bin varil olarak belirlendi.

EIA'nın Beklentileri

EIA'nın Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 530 bin varil olacağı öngörülüyor.