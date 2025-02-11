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ABD'nin Vergi Muafiyetini Kaldırması, Çelik Sektöründeki Rekabeti Dengeleyecek

ABD'nin çelik sektörü için yüzde 25 vergi muafiyetini kaldırması, Türk çelik ihracatına kısmi avantaj sağlayacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:26
ABD'nin Vergi Muafiyetini Kaldırması, Çelik Sektöründeki Rekabeti Dengeleyecek

ABD'nin Çelik Sektörü İçin Kritik Kararı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD'nin bazı ülkelere uyguladığı %25'lik vergi muafiyetini kaldırmasının çelik sektöründeki haksız rekabeti engelleyecek önemli bir adım olduğunu vurguladı. Yayan, "Vergi uygulamasının tüm ülkeleri kapsıyor olması, Türk çelik sektörü için kısmi avantaj sağlayacak ve ihracatın kademeli olarak artmasına imkan verecek. Ancak, eski ihracat seviyelerine ulaşmanın mümkün olmadığını değerlendiriyoruz" dedi.

Yeni Vergi Uygulamasının Ardındaki Büyüme Stratejisi

Yayan, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 ek tarife uygulamasını değerlendirdi. 2018'den bu yana süregelen bu vergi muafiyetinin kaldırılmasının, haksız rekabetin önüne geçilmesi açısından önemli olduğu ifade etti. Bu kararın, ABD iç piyasasında "Section 232" soruşturmasından kaynaklandığını ve özellikle yassı sıcak ürünlerde fiyat farklılıklarının geliştiğini vurguladı.

Çelik İhracatında Dikkat Çeken Düşüş

Yayan, %25'lik vergi uygulaması sonrasında Türkiye'nin ABD pazarındaki çelik ihracatının 287 bin tona gerilediğine dikkat çekerek, "Vergi öncesi seviyeler 2,4 milyon ton iken, günümüzde bu rakam 100 bin ton seviyelerine kadar düştü. 2024'te ABD'ye yapılan çelik ihracatımız, 287 bin ton seviyesini aştı ama 2000'li yılların çok gerisinde kalmaya devam ediyor" dedi.

Sonuç olarak, %25'lik vergi muafiyetinin kaldırılması, Türk çelik sektörü için fırsatlar sunarken, eski düzeylere ulaşma konusunda zorluklar barındırıyor. Yayan, ABD'li çelik üreticilerinin bu yeni düzenleme ile yatırımlarını yenileme ve modernize etme imkanını bulabileceklerini sözlerine ekledi.

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