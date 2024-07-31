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ABD Özel Sektör İstihdamı Temmuz'da Beklentileri Karşılayamadı

Temmuz ayında ABD özel sektör istihdamı 122 bin kişilik artış gösterdi, piyasa beklentileri altında kaldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:45
ABD Özel Sektör İstihdamı Temmuz'da Beklentileri Karşılayamadı

ABD Özel Sektör İstihdam Raporu Açıklandı

Temmuz ayında ABD'de özel sektör istihdamı, 122 bin kişilik artış ile piyasa tahminlerinin altında kaldı. ADP Araştırma Enstitüsü ile Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırlanan rapor, ülke genelindeki iş gücü durumunu detaylandırdı.

Beklentilerin Gerisinde Kaldı

Analistler, özel sektör istihdamının bu dönemde 147 bin kişi artmasını öngörüyordu. Önceki verilerde ise haziran ayı istihdam artışı 150 binden 155 bine çıkarıldı.

İstihdam Dağılımı

İstihdam değişimleri incelendiğinde, küçük ölçekli işletmelerde 7 bin kişilik azalış yaşanırken, orta ölçekli işletmelerde 70 bin kişi ve büyük işletmelerde 62 bin kişi arttı. Hizmet sektöründe 85 bin kişilik istihdam artışı kaydedilirken, üretim sektöründe ise 37 bin kişilik artış gerçekleşti.

Ücret Artışlarında Düşüş

Verilere göre, temmuz ayında yıllık ücret %4,8 oranında arttı ve son üç yılın en yavaş artışı olarak kaydedildi. ADP Araştırma Enstitüsü’nün başekonomisti Nela Richardson, bu durumu yorumlayarak, "Ücret artışlarındaki azalmanın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele çabalarıyla uyum içinde olduğunu" belirtti.

Richardson ayrıca, "Eğer enflasyon tekrar yükselirse bunun nedeni iş gücü olmayacak" şeklinde ifade etti.

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