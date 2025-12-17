DOLAR
Sinop'ta Üreticiye Yüzde 100 Hibe Makine Desteği

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Sinoplu üreticilere yüzde 100 hibe ile çapa ve süt sağım makineleri teslim edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:20
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında teslimat gerçekleştirildi

Sinop'ta tarımsal üretimi güçlendirmek ve kırsalda refahı artırmak amacıyla yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere yüzde 100 hibe destekli makine ve ekipman teslimi yapıldı.

Tören, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen Makine ve Ekipman Teslim Programı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, projenin yalnızca bir destek programı olmadığını; üreticilerin sahadaki ihtiyaçlarını esas alan bütüncül bir kalkınma modeli olduğunu vurguladı. Önlem, Sinop'ta tarımsal üretimi artırmaya ve sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik çalışmaların valilik desteği ve bakanlığın vizyonuyla kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

2020 yılından bu yana proje kapsamında 762 üreticiye yaklaşık 88 milyon lira hibe desteği sağlandığını ifade eden Önlem, hayvan pazarı, güneş enerjili sulama sistemi ve basınçlı sulama sistemi gibi altyapı yatırımları için de 25 milyon lira harcama yapıldığını kaydetti. 2026 yılı için Sinop'a tahsis edilen bütçenin 65 milyon lira olduğunu ve bu kaynakla üretim maliyetlerini düşüren, iş gücünü hafifleten ve modern tarım tekniklerini yaygınlaştıran projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Teslim programı kapsamında Ayancık, Dikmen, Erfelek, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde faaliyet gösteren üreticilere tamamı hibe olmak üzere 17 adet çapa makinesi ile 13 adet süt sağım makinesi verildi. Küçük ölçekli işletmelere önemli katkı sağlayacak makinelerin iş gücü tasarrufu sağlamasının yanı sıra üretimde kalite ve hijyen standartlarını yükselteceği belirtildi.

Konuşmaların ardından makineler üreticilere teslim edilirken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

