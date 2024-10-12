ABD Petrol Sondaj Kulesi Sayısında Artış Gözlemlendi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısında Artış

Amerika Birleşik Devletleri'nde, petrol sondaj kulelerinin sayısı bu hafta 2 adet artış gösterdi. Bu durumu, petrol hizmetleri alanında faaliyet gösteren Baker Hughes şirketinin haftalık raporu doğruladı.

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5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan hesaplamalara göre, ülkedeki toplam petrol sondaj kulesi sayısı 481'e ulaştı. Ancak son bir yıllık süreçte, bu sayı 20 adet azalmış durumda.

Petrol Fiyatları

Öte yandan, petrol fiyatları da dikkat çekti. Brent petrolün varil fiyatı, Perşembe günü 79,27 dolardan kapanırken, Cuma günü bu rakam 78,88 dolara geriledi. Ayrıca, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı Cuma gününü 75,56 dolardan tamamlarken, Perşembe gününde ise 75,85 dolardan işlem görüyordu.