Kuşadası'nda Yerel Üretici Sergisi Kış Ürünleriyle Doldu

Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı aracısız satışla üreticiyi güçlendirmeye devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı, yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmaya devam ediyor. İlgi gören sergide Aralık ayının gelmesiyle tezgahlar kışa özgü ürünlerle doldu.

Pazar, her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurularak Kuşadalılara uygun fiyatlı, doğal ve sağlıklı beslenme imkanı sunuyor. Bölgede üretim yapan Caferli, Kirazlı, Değirmendere, Yaylaköy, Davutlar, Çınar ve Soğucak mahallelerinden gelen üreticiler, iyi tarım uygulamalarıyla elde ettikleri mevsimlik ürünleri satışa çıkarıyor.

Pazarda ayrıca kadınlar tarafından hazırlanan gözleme, içli köfte, aşure ve keşkek gibi yöresel lezzetler de ziyaretçilere sunuluyor.

Aralık ayında sergideki tezgahlar kereviz, pırasa, brokoli, arapsaçı, enginar, şevketi bostan, pancar, lahana, karnabahar ile portakal, mandalina, nar ve greyfurt gibi kış sebze ve meyveleriyle renklendi. Pazarcı üreticiler, bu yıl hasadın oldukça bereketli geçtiğini ve fiyatların daha uygun olduğunu belirtti.

Üreticiler, emek verip özenle yetiştirdikleri ürünleri aracı kurumlara vermek yerine doğrudan tüketiciyle buluşturabildikleri için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

