En Yakıt'tan 'Yeni Yıl Enerjisi' ile 1.000 kWh İndirimli Şarj

En Yakıt, 'Yeni Yıl Enerjisi' paketiyle 12-21 Aralık arasında 1.000 kWh'ı indirimli fiyata sunuyor; EnWin üzerinden satın alınıp süre kısıtı olmadan kullanılabiliyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:13
En Yakıt, 'Yeni Yıl Enerjisi' paketiyle 1.000 kWh'nın fiyatını düşürerek elektrikli araç kullanıcılarına maliyet avantajı sunduğunu duyurdu. Türkiye'nin önde gelen elektrikli şarj işletmecilerinden En Yakıt, yılın son ayında elektrikli araç kullanımını daha ekonomik ve erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Kampanya Detayları

Marka, 12-21 Aralık tarihleri arasında satışa sunacağı 'Yeni Yıl Enerjisi' paketiyle kullanıcıların 1.000 kWh'ı indirimli fiyata alma imkânı sağlayacak. Paket, En Yakıt mobil uygulamasındaki EnWin bölümünden satın alınabilecek. Paketin kullanıcı hesaplarına tanımlanmasının ardından, enerji kullanımında süre sınırı bulunmayacak; böylece sürücüler ihtiyaç duydukları anda daha düşük birim fiyatla şarj avantajından yararlanabilecek.

Şirketten Açıklama

En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses kampanyaya ilişkin değerlendirmede, "Yeni yılı karşılarken kullanıcılarımıza gerçek bir enerji avantajı sunmak istedik. Bu paket sayesinde sürücüler hem maliyetlerini düşürebilecek hem de ihtiyaç duyduklarında enerjiyi diledikleri zaman kullanma esnekliğine sahip olacak. Amacımız elektrikli araçların günlük yaşamda daha ekonomik, daha ulaşılabilir ve daha konforlu bir seçenek haline gelmesine katkı sağlamak" dedi.

