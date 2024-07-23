ABD, Spot Ethereum ETF'lerine Onay Verdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan Önemli Gelişme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bazı spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularına nihai onay verdi. Bu gelişme, yerel basında geniş yankı uyandırdı ve yatırım dünyasında heyecan yarattı.

İlk İşlemler Salı Günü Başlıyor

Yapılan açıklamalara göre, bazı spot Ethereum ETF'lerinin önümüzdeki salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor. Bu ETF'ler arasında önemli varlık yönetim şirketleri bulunuyor.

Yönetim Şirketlerinin Açıklamaları

BlackRock: BlackRock'un iShares Ethereum Trust ETF'sine (ETHA) ilişkin kayıt beyanının SEC tarafından onaylandığı bildirildi. Şirket, iShares Ethereum Trust ETF'sinin 23 Temmuz'da Nasdaq'ta işlem görmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

BlackRock'un iShares Ethereum Trust ETF'sine (ETHA) ilişkin kayıt beyanının SEC tarafından onaylandığı bildirildi. Şirket, iShares Ethereum Trust ETF'sinin 23 Temmuz'da Nasdaq'ta işlem görmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Fidelity Investments: Fidelity tarafından yapılan duyuruda, etherin performansını takip edeceği belirtilen Fidelity Ethereum Fonu'nun (FETH) piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Fidelity tarafından yapılan duyuruda, etherin performansını takip edeceği belirtilen Fidelity Ethereum Fonu'nun (FETH) piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bitwise Asset Management: Bitwise da Bitwise Ethereum ETF'nin (ETHW) 23 Temmuz'da New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayacağını açıkladı.

Geçmişteki Onaylar

SEC, daha önce ocak ayında spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını da onaylamıştı. Bu süreçte Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investments ve Invesco gibi firmalar yer almıştı.