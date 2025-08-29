DOLAR
ABD: Temmuzda Kişisel Tüketim Harcamaları %0,5, Çekirdek PCE %2,9

ABD'de temmuzda kişisel tüketim harcamaları aylık %0,5 artarken, Fed'in takip ettiği çekirdek PCE yıllık %2,9 ile şubattan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:33
Veri Özeti

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, kişisel tüketim harcamaları temmuzda aylık bazda %0,5 artarak beklentilere paralel gerçekleşti ve dört ayın en yüksek artışını sergiledi.

Kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Bu veri, haziranda kaydedilen %0,3 artışla uyumlu bulundu.

Fiyat cephesinde, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) temmuzda aylık %0,2 ve yıllık %2,6 artış gösterdi. Endeks haziranda aylık %0,3 ve yıllık %2,6 artmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak izlediği, gıda ve enerji kalemleri hariç tutulan çekirdek PCE temmuzda aylık %0,3, yıllık %2,9 artış kaydetti. Bu artış, çekirdek PCE için şubattan bu yana en yüksek aylık yükseliş olarak öne çıktı; haziranda çekirdek PCE aylık %0,3 ve yıllık %2,8 seviyesindeydi.

