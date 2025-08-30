ABD Temyiz Mahkemesi: Trump'ın Tarifelerinin Çoğu Yasa Dışı

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın küresel çapta uyguladığı gümrük vergilerinin büyük bir kısmını yasa dışı buldu. Karar, başkent Washington'daki mahkeme tarafından, Trump'ın ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek amacıyla kullandığı tarifelere ilişkin verildi.

Mahkeme kararı ve gerekçe

Temyiz Mahkemesi, Mayıs ayında ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kararı büyük ölçüde onadı ve Başkan Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına hükmetti. Mahkeme, tarifelerin çoğunun yasal dayanağının bulunmadığını belirtti ancak kararın tarifelerin derhal iptali yönündeki kısmını reddederek Yüksek Mahkeme'ye itiraz için süre tanıdı.

Karar 4'e karşı 7 oyla alındı ve olası temyiz süreci göz önünde bulundurularak ilgili gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin verildi. İptal edilmesi öngörülen tarifeler arasında karşılıklı gümrük vergileri ile Kanada, Çin ve Meksika'ya uygulanan vergiler yer alıyor.

Trump'ın tepkisi

Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son derece partizan temyiz mahkemesi, tarifelerimizin kaldırılması gerektiği yönünde yanlış bir karar verdi". Trump, kararı eleştirerek "Tüm tarifeler hala yürürlükte" dedi ve tarifelerin kaldırılmasının ülke için "felaket" olacağını ileri sürdü.

Trump, kararın ABD'yi finansal olarak zayıflatacağını belirterek şunları söyledi: "ABD, dost ya da düşman olsun, diğer ülkeler tarafından uygulanan ve üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve herkesi zayıflatan devasa ticaret açıklarını, haksız tarifeleri ve tarife dışı ticaret engellerini artık tolere etmeyecektir. Bu kararın yürürlükte kalmasına izin verilirse, ABD tam anlamıyla yok olacaktır."

Gümrük vergilerinin Amerikalı işçilere yardım etmek ve "Made in America" ürünleri üreten şirketleri desteklemek için en iyi araç olduğunu savunan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun yıllar boyunca, umursamaz ve akılsız politikacılarımız gümrük vergilerinin bize karşı kullanılmasına izin verdiler. Şimdi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin yardımıyla, bunları ülkemizin yararına kullanacak ve Amerika'yı yeniden zengin, güçlü ve kuvvetli hale getireceğiz."

Süreç ve önceki karar

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Mayıs ayında Trump yönetiminin diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı. Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğu vurgulanmıştı.

ABD yönetimi karara itiraz etti ve temyiz sürecinde karara ilişkin uygulama geçici olarak durdurulmuştu; şimdi Temyiz Mahkemesi'nin verdiği yeni kararın Yüksek Mahkeme'de devam edecek olası bir sürece zemin hazırladığı kaydediliyor.