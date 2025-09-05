DOLAR
ABD Ticari Ham Petrol Stokları 2,4 Milyon Varil Arttı — EIA Verileri

EIA'ya göre ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,4 milyon varil artarak 420 milyon 700 bin varile yükseldi; piyasa azalış bekliyordu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 01:11
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,4 milyon varil artışla 420 milyon 700 bin varil seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stratejik stoklar ve benzin

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 404 milyon 700 bin varil oldu. Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalışla 218 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Üretim, ithalat ve ihracat

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 23-29 Ağustos haftasında 16 bin varil azalarak 13 milyon 423 bin varil seviyesine geriledi. Ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 508 bin varil azalarak 6 milyon 742 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 74 bin varil artarak 3 milyon 884 bin varil oldu.

Rapor beklentisi

EIA'nın Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 410 bin varil olması bekleniyor.

