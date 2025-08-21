DOLAR
40,93 0,02%
EURO
47,72 0,05%
ALTIN
4.392,52 0,29%
BITCOIN
4.651.814,92 0,63%

ABD Ticari Ham Petrol Stokları 6 Milyon Varil Azaldı — EIA

EIA verilerine göre ABD ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil azalarak 420 milyon 700 bin varile geriledi; benzin stokları 2,7 milyon varil düştü.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 08:15
ABD Ticari Ham Petrol Stokları 6 Milyon Varil Azaldı — EIA

ABD Ticari Ham Petrol Stokları 6 Milyon Varil Azaldı — EIA

EIA verileri ve piyasa beklentileri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon varil azalışla 420 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 800 bin varil azalacağı yönündeydi; gerçekleşen düşüş beklentilerin oldukça üzerinde kaldı.

Stratejik stoklar ve benzin arzı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 200 bin varil artarak 403 milyon 400 bin varil seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Üretim, ithalat ve ihracat verileri

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9-15 Ağustos haftasında 55 bin varil artışla 13 milyon 382 bin varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 423 bin varil azalışla 6 milyon 497 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 795 bin varil artışla 4 milyon 372 bin varil oldu.

EIA'nın projeksiyonu

EIA'nın Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 410 bin varil olması bekleniyor.

Bu veriler, petrol piyasalarında arz-talep dengesine ilişkin önemli sinyaller sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar 40,9280, Avro 47,7990
2
Temmuz Sıcakları Türkiye'de Elektrik Tüketimini Rekora Taşıdı — 59 gigavatsaat
3
Jackson Hole Öncesi Küresel Piyasalar Karışık Seyirde
4
VİOP'ta BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Yükselişle Başladı
5
TPAO'dan Karadeniz'de 21 Petrol Arama Ruhsatı İçin 3 Yıllık Süre Uzatma Başvurusu
6
TCMB/Karahan: Enflasyon 2025'te %25-%29, 2026'da %13-%19 Öngörülüyor
7
Dolar/TL 40,93 seviyesinde: Jackson Hole ve Fed beklentileri takipte

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı