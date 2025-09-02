ABD, TSMC'nin Çin'e Çip Ekipmanı Muafiyetini İptal Etti

ABD, TSMC'nin Çin'e çip ekipmanı muafiyetini kaldırdı

VEU yetkileri 31 Aralık'tan itibaren sona eriyor

ABD, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) Çin'e lisanssız çip ekipmanı sevkiyatına ilişkin muafiyetini iptal etti.

TSMC, ABD yönetiminden Nanjing'deki fabrika için Onaylanmış Son Kullanıcı (VEU) Programı kapsamındaki yetkilerinin 31 Aralık'tan itibaren iptal edileceğine dair bildirim aldığını açıkladı.

Şirket, konuyu değerlendirip ABD hükümeti ile iletişime geçmek dahil gerekli uygun önlemleri aldığını belirtti ve Nanjing fabrikasının kesintisiz çalışmasını sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

VEU Programı, yabancı çip üreticilerinin Çin'de yarı iletken üretimi için ABD menşeli malların, yazılımların ve teknolojilerin çoğunu lisanssız ihraç etmesine olanak tanıyordu.

ABD Ticaret Bakanlığı, geçen hafta ihracat kontrolündeki boşluğu kapattığını açıklayarak bu düzenleme değişikliğini duyurmuştu.

Açıklamada, şirketlerin lisans muafiyeti süresinin sona ermesine kadar 120 günleri bulunduğu ve bu süre içinde ihracat lisansı için başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.