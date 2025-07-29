ABD ve Çin'in İsveç'teki Ticaret Görüşmeleri Tamamlandı

ABD ve Çin'in Stockholm'deki Ticaret Görüşmeleri Tamamlandı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Çin ile ticaret müzakerelerinin üçüncü turunun ardından görüşmelerin "çok yapıcı" geçtiğini duyurdu.

Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, iki gün süren görüşmelerin sona ermesinin ardından düzenledikleri basın toplantısında, ABD'nin diğer ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmaları hakkında detaylar paylaştılar. Bessent, Çinli yetkililerin ABD'nin Japonya ve Avrupa ile yaptığı anlaşmaların büyüklüğü ve şartları karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Buna ek olarak, görüşmelerde Çin'in küresel ölçekteki aşırı üretim kapasitesi, yaptırım altındaki İran petrolünü satın alması ve Rusya'ya çift kullanımlı teknoloji satışına yönelik endişelerin dile getirildiği aktarıldı. Bessent, "Toplantıların genel havası oldukça yapıcıydı." dedi.

Trump'ın Son Sözleri Belirleyici Olacak

ABD ve Çin'in daha önce tarifelerle ilgili aldığı 90 gün süreyle düşürme kararının devam edip etmeyeceği konusundaki sorulara yanıt veren Bessent, Çin tarafının tarifelere ara verilmesi konusunda anlaştığını söylemesine rağmen, Başkan Donald Trump ile görüşmeden böyle bir anlaşma yapmadıklarını aktardı. Bessent, Başkan Trump ile yarın bir araya geleceklerini ve tarifelerin durdurulmasının mevcut şekilde devam edip etmeyeceğine Başkan'ın karar vereceğini belirtti.

Trump, Bilgi Alacak

Başkan Trump, İskoçya'dan ABD'ye dönüşü sırasında uçakta basın mensuplarına Hazine Bakanı Bessent ile telefonla görüştüğünü ve Çin ile "çok güzel" bir görüşme gerçekleştirdiklerini paylaştı. Trump, müzakerelerin sonuçları hakkında çarşamba günü bilgi alacağını ifade etti.

Öte yandan Çin basınında, ABD ve Çin heyetlerinin müzakerelerin üçüncü turunda karşılıklı olarak tarife artışlarına ara verme kararlarının uzatılmasına dair anlaşmaya vardığı bildirildi. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, bu çerçevede karşılıklı gümrük vergilerinin askıya alma süresinin uzatılacağı bilgisini verdi.

Ticaret Gerilimleri ve Tarife Restleşmesi

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan tarihinde aralarında Çin'in de bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonrasında, ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini %145'e kadar çıkarırken, Çin de ABD ürünlerine %125 gümrük tarifesi eklemişti. Tırmanan ticari gerilim sonrası, ABD'li ve Çinli yetkililer 10-11 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde tarife müzakereleri için bir araya gelerek, karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almışlardı.

Görüşmelerin ardından, 14 Mayıs itibarıyla ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi %145’ten %30’a, Çin’in de ABD mallarına uyguladığı vergi %125’ten %10’a düşürülmüştü. İki ülke yetkilileri, görüşmelerin ikinci turu için haziranda Londra'da bir araya gelerek, Cenevre'de varılan ticaret anlaşmasının uygulanması için bir "çerçeve" üzerinde anlaşma sağlamışlardı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin üçüncü turu, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlendi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin üçüncü turu, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlendi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.