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ABD Yeni Konut Satışları Düştü

ABD'de yeni konut satışları, yüksek fiyatlar ve faiz oranları nedeniyle 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:12
ABD Yeni Konut Satışları Düştü

ABD Yeni Konut Satışlarında Düşüş

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni konut satışları, yüksek konut maliyetleri ve mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle haziran ayında aylık bazda yüzde 0,6 oranında azalarak 617 bine düştü. Bu durum, Kasım 2023'ten bu yana kaydedilen en düşük satış rakamı oldu.

Ticaret Bakanlığı Açıklama Yaptı

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait yeni konut satış verilerini duyurdu. Verilere göre, yeni konut satışları piyasa beklentilerinin altında kaldı. Beklentiler, satışların bu dönemde 639 bin olacağı yönündeydi.

Önceki Aylara Göre De Düşüş Var

Mayıs ayında da yeni konut satışları, bir önceki aya göre yüzde 14,9 azalarak 621 bin seviyesine gerilemişti. Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise azalış oranı yüzde 7,4 olarak kaydedildi.

Satış Fiyatlarında Düşüş

Haziran ayında piyasaya sürülen yeni konutların medyan satış fiyatı, yıllık bazda yüzde 0,07 azalarak 417 bin 300 dolar olarak belirlendi.

Mortgage Faiz Oranları Ne Durumda?

Mortgage faiz oranları, yüzde 7'nin altına gerilmesine rağmen, 2021'in sonundaki seviyesinin iki katı üzerinde kalmaya devam etmektedir.

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