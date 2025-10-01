ABP, Caterpillar'ı Gazze İddiaları Nedeniyle Portföyünden Çıkardı

ABP, Caterpillar hisselerini Gazze iddiaları nedeniyle sattı

Hollandalı emeklilik fonu ABP, ABD merkezli inşaat ekipmanı üreticisi Caterpillartaki hisselerini, İsrail ordusunca Gazze'de şirketin ekipmanlarının kullanıldığı şüphesiyle sattığını duyurdu.

ABP'nin açıklaması

Açıklamada, 3 milyon Hollanda vatandaşını temsil eden bir emeklilik fonu olarak ABP’nin toplumun kalbinde yer aldığı vurgulandı. Bu bağlamda, Gazze'de yaşanan savaşla ilgili gelen soruları görmezden gelemeyecekleri belirtilerek, Caterpillar'daki tüm hisselerin etik gerekçelerle satıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in soykırım yaptığı Gazze gibi çatışma bölgelerine yönelik yatırımlara ilişkin politikaya atıfta bulunularak, "Yatırım şeklimiz, iyi getiri sağlamanın yanı sıra sosyal sorumluluk da taşımalıdır." ifadesine yer verildi.

Fon, yatırım portföyünün yapısının özellikle İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik saldırılarıyla değiştiğini belirtti ve "Kriterlerimizi karşılayan şirketleri yatırım portföyümüze dahil ediyoruz. Geride kalan şirketleri işlerini daha sorumlu bir şekilde yürütmeleri için teşvik etmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Şirketlerle yapılan görüşmeler istenen sonuçları vermezse, ABP bu şirketlere yatırım yapmayı bırakacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca fonun "rekabet hassasiyeti ve gizlilik" gerekçesiyle belirli şirketlerle ilgili kararları hakkında yorum yapmayı reddettiği bildirildi.

Fonun büyüklüğü ve önceki pozisyonu

ABP, 534 milyar avro varlığıyla Avrupa'nın en büyük, dünyanın beşinci büyük emeklilik fonu konumunda bulunuyor. Fonun daha önce Caterpillar'da yaklaşık 387 milyon avroluk hissesi olduğu belirtildi.

Diğer fonların benzer adımları

ABP'nin kararı, dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonunun 26 Ağustos'ta Caterpillar ve beş İsrailli bankacılık grubundaki hisselerinden etnik gerekçelerle çıkmasının ardından geldi. Norveç Varlık Fonu, Caterpillar ürünlerinin İsrail makamları tarafından "Filistin mallarına yönelik yaygın hukuka aykırı tahribat" için kullanıldığından şüphe olmadığına ve şirketin bunu engellemek için çaba göstermediğine dikkati çekmişti.

Ayrıca, Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP 30 Haziran'da İsrail ordusuna silah sattıkları gerekçesiyle ABD merkezli Oshkosh Corporation ile Almanya merkezli ThyssenKrupp şirketlerine yatırım yapmayacağını duyurmuştu. Norveçli fon, 2021 yılında da İsrail, Avrupa ve ABD merkezli 16 şirketi, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimleriyle bağlantıları nedeniyle portföyünden çıkarmıştı.