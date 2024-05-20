Acele etmeyenin parası pul olacak! Altın fiyatları o tarihte füze gibi uçacak

Dişini sıkan bu tarihte zengin olacak! Altın fiyatları rekor yükseliş gösterecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ TAHMİNLER

Son dönemlerde yatırımcıların çok sık tercih ettiği güvenli liman altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. ONS altın güncel olarak 2 bin 300 dolar seviyesi üstüne çıktı. ABD enflasyon verileri açıklandıktan sonra ONS altın fiyatları bir önceki haftaya göre yüzde 1.5 oranında artış gösterdi ve 2 bin 359 dolar seviyesine yükseldi. ONS altın yükselişiyle ilgili rekor tahminleri devam ederken 19 Nisan tarihinde ONS altın 2 bin 413 dolar seviyesinde, gram altın ise 2 bin 498 TL seviyesinde yer alıyordu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın piyasasıyla ilgili şu tahminlerde bulundu; 'Altın tarafında finansal piyasalarda sürpriz açıklamalar yaşanabilir. Sisteme dayalı finansal piyasa bizi bekliyor olabilir. Kontrol var sistemde. Altın piyasasını ve altın yatırımcılarını baskılayacak sürpriz açıklamalara hazır olmak gerekiyor. İştahsız bir piyasa var.





ONS altın 2 bin 354 dolar seviyelerine yükseldi. Bu hafta takip edilecek ant aralığını söylemiştim, 2 bin 280 ile 2 bin 380 dolar seviyelerini bekliyorum. Gram altın Kapalıçarşı'da 2 bin 440 TL ile 2 bin 460 TL seviyelerinde. Burada bir belirsizlik olduğu için 10 TL makas aralığı 20 TL'ye yükseldi. Mayıs, Haziran aylarında baskılı yatay bir süreç göreceğiz. Bir hafta yükseliş, bir hafta düşüş. Haziran ayında düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın fiyatları da yükselecek.' Ekonomist Hatice Kolçak ise piyasa ile ilgili şunları söyledi; 'Altınlarınıza sahip çıkın. Fiziki altın ve ekran fiyatı arasında büyük farklar yaşanabilir. Türkiye'de fiziki altın alımında kimlik bilgisi kaydedilme uygulaması başlayabilir. Devlet, yastık altında kimin ne kadar altını var kontrol etmek isteyebilir.' Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kısıtlamaların devam edeceğini açık açık söylemişti. Güncel olarak altın fiyatları şu fiyatlardan işlem görüyor;

Gram altın

Alış: 2.475,67

Satış: 2.475,96

Çeyrek Altın

Alış: 4.014,00

Satış: 4.080,00

Yarım Altın

Alış: 8.026,00

Satış: 8.160,00

Tam altın

Alış: 15.732,67

Satış: 16.048,17

Cumhuriyet Altını

Alış: 15.976,00

Satış: 16.243,00

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.