Acil nakit arayan emekliye 14.000 TL'lik cansuyu! İki şartla hemen hesapta

Bankanın tek şartını taşıyan müşterilere 14 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEK BAŞVURUYA 14 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşların nakit sıkıntıları günden güne artarken bankaların yaptığı promosyon kampanyaları yoğun ilgi görüyor. TEB tarafından yapılan son duyuruya göre emekli maaşını bankaya taşıyan, 3 sene bankada kalma taahhüdü veren ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan emeklilere 14 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.





Kampanya kapsamında emekli müşterilere ücretsiz EFT, FAST ve havale işlemleri, şubelerde öncelik, aidatsız kredi kartı fırsatı, uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı, ATM'lerden yüksek çekim imkanı gibi avantajlar da sunulacak. Aynı zamanda emekli müşterilere Harman Kart fırsatı verilecek ve müşteriler 5 aya kadar vadeyle faizsiz fırsat sunulacak. Kampanya için maaş taşıma işlemleri bankanın dijital kanalları aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor.