Adana'da 4 günde 128 bin balon balığı toplandı

Karataş'ta başlayan 2026 alımları, istilacı türle mücadeleyi hızlandırdı

Adana'da balıkçılar, 4 gün içinde 128 bin balon balığı toplayarak Karataş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti. Bu teslimatlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz ekosisteminde istilacı tür olarak kabul edilen balon balığının popülasyonunun azaltılması amacıyla yürütülen destekleme çalışmaları kapsamında gerçekleşti.

2026 yılı balon balığı alımları Karataş'ta başladı. Bölgedeki balon balığı avcılığı yapan balıkçılar, alımların başlamasıyla avladıkları balon balıklarını Karataş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmeye yönlendirildi. Uygulamanın hedefi, balon balığı popülasyonunu azaltarak diğer balık türlerini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek.

Destekleme uygulamasının etkisi hızlı görüldü: 2026 yılı alımlarının başlamasıyla 4 gün içinde 128 bin balon balığı, desteklemeden faydalanmak üzere yetkili birime teslim edildi.

Destekleme tutarlarında geçmişte yapılan değişiklikler şu şekilde:

13 Nisan 2024 tarihli tebliğe göre benekli balon balığında destekleme tutarı 12,5 TL'den 25 TL'ye, diğer balon balığı türlerinde ise 2,5 TL'den 10 TL'ye yükseltildi. Ardından 7 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile benekli balon balığı destekleme tutarı 35 TL olarak güncellendi.

Tarihi destekleme verileri ise şöyle kaydedildi: Adana'da 2022 yılında balon balığı avcılığı yapılmadı. 2023 yılında 315 balık karşılığında 787 TL destekleme ödemesi gerçekleştirildi. 2024 yılında 42 bin balon balığı için 23 balıkçıya toplam 424 bin 500 TL, 2025 yılında ise 83 bin 309 balon balığı karşılığında 915 bin TL destekleme ödemesi yapıldı.

Yetkililer, destekleme uygulamalarının devam etmesiyle balon balığı popülasyonunun kontrol altına alınmasının ve bölgedeki ekosistemin korunmasının amaçlandığını vurguluyor.

