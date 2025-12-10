DOLAR
Adana'da 4 Günlük Yağmur Çukurova Çiftçisine Can Suyu Oldu

Adana'da 6-9 Aralık arasındaki 4 günlük yağmur Çukurova'da ekili arazileri suya doyurdu; Karataş'ta metrekareye 100 kg, kent genelinde 70 kg ölçüldü.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:19
Adana’da 6 Aralık Cumartesi günü başlayıp 9 Aralık Salı gününe kadar aralıksız devam eden yağmur, Çukurova çiftçisine nefes aldırdı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Dolu savarlar yasaklandıktan sonra bugüne kadar yağmayan yağmurlar yağdı ve afet şeklinde olmadı. Bütün ovadaki ürünler suya doydu" dedi.

Soğan ve buğday tarlaları kuraklıkla karşı karşıya kalırken gelen yağışlar çiftçilere sevinç yaşattı. Kentte metrekareye düşen yağış 70 kilogram olurken, Karataş ilçesinde metrekareye düşen yağış 100 kilogram oldu. Kent genelinde ekili araziler suya doydu.

Dolu savar yasağı ve yağışın gelmesi

Valilik, ekim ayında dolu savar kullanımını yağmurları engellediği gerekçesiyle yasaklamıştı. Bu yasaktan yaklaşık iki ay sonra görülen kuvvetli yağışlar, çiftçiler tarafından ayrıca memnuniyetle karşılandı.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Beklenen ve özlenen yağmur nihayet Çukurova bölgesine yağdı. Eski kış yağmurları kendisini gösterdi. Bütün ovadaki ürünler suya doydu. Yüksek kesimlere kar yağdı ancak ileriki günlerde daha fazla kar yağışı olursa 2026 yılında da 2025 yılında olduğu gibi su sıkıntısı yaşamayacağız diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuraklıktan sonra umut

Doğan, 2025 yılında DSİ tarafından kuraklık nedeniyle çoğu ürüne su verilmediğini anımsatarak, "Bu sene kuraklık sebebiyle çok mağdur olduk. Birçok ürüne su verilmedi. Eksik su verildi ve olması gereken suyun 3’te 1’iyle ovamız zor sulandı. 2026 yılına umutla bakarken kuraklık bizim umutlarımızı kırdı. Bu yağmurlar bizi hayal kırıklığından kurtardı. Böyle yağışların aralıklı olarak yağması 2026 yılında ürünlere su vermemizi sağlayacaktır" dedi.

Doğan son olarak, "Adana genelinde valiliğimiz tarafından dolu savar kullanımı halk arasında bulutları, yağışı engellediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı. Bunun bilimsel bir açıklaması yok ama bugüne kadar yağmayan yağmurlar yağdı ve afet şeklinde olmadı. Afet şeklinde olmayan her yağmur çiftçiyi mutlu eder" ifadelerine yer verdi.

