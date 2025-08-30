Adana'da 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı tanıtıldı — 11-14 Eylül, 300 stant

Adana'da 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı tanıtımı yapıldı

Tanıtım toplantısı ve açılış mesajı

Adana Valiliği himayesinde 11-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarının tanıtım toplantısı Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Yavuz Selim Köşger ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Vali Köşger'in değerlendirmesi

Vali Köşger, doğadaki taşları işleyerek katma değer oluşturan esnafı tebrik etti ve tespihin sanat haline dönüşmesine ilişkin şunları söyledi: O medeniyeti kurabilmek herkese nasip olmaz. Türk milleti sanatkarlarının, tespihin üzerine her bir desen, rölyef işleyerek ortaya çıkardıkları bir sanat var. Bunların sanatsal bir değeri var, bu, medeniyet oluşturmaktır. Medeniyet oluşturmak da herkese nasip olmaz, bizim milletimize nasip olur. Her inancın kendi sanatı, estetiği olur. Eğer onu geliştirebiliyorsa medeniyet oluşur. Biz bu topraklar üzerinde bir medeniyet kurmuş, dünyaya da alternatif sunmuş bir milletiz. O iddiamızı da devam ettiriyoruz. Yani bu tespih sanatında yapılan şeyi kimse küçük görmesin. O bir iddianın ilmek ilmek, çekiçlerle, küçük pimlerle, gümüş çivilerle işlenmiş zapta geçmiş halidir. Dolayısıyla biz iddiamızı devam ettiriyoruz. Bu topraklar üzerinde var olmaya devam edeceğiz.

Fuarın kent ekonomisine ve turizmine katkısı

Vali Köşger, Adana'nın tespih sektöründe öncü konumda olduğunu belirterek fuarın artık geleneksel hale geldiğini ve etkinliğin hem kentin ekonomisine hem de turizmine katkı sağlayacağını vurguladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de fuarın kentin kültürü, sanatı ve ekonomisine değer katacağını söyledi ve Adana'nın fuarlar ve festivaller şehri olarak anılmasının önemine dikkat çekti.

Stant sayısı ve ziyaretçi beklentileri

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç geçen yıl düzenlenen fuarda 250'nin üzerinde stant açıldığını ve yurt içi ile yurt dışından 400 binin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını hatırlattı. Bu yıl 300 stant ve geniş katılımla gerçekleşecek fuarda yurt dışından alım heyetleri de bekleniyor; böylece ustaların ve doğal taş sanatçılarının eserleri uluslararası vitrine taşınacak.

Katılımcı çağrısı

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Onursal Başkanı Nasır Fidan ise tüm tespih ve doğal taş meraklılarını 11-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek fuara beklediklerini bildirdi.

Adana Valiliği himayesinde 11-14 Eylül'de düzenlenecek "4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda 300 stant kurulacak.