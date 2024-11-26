Adana'da Güz Domatesi Hasadı Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde, açık alanda yetiştirilen güz domatesleri için hasat dönemi başladı. Çanaklı Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki çiftçi Ekrem Erol, bu yıl ağustos ayında 7 dönümlük arazisine deneme maksatlı güz domatesi fidesi ekmişti.

Olgunlaşan domatesler, tarım işçileri tarafından titizlikle toplanarak sandıklara yerleştirildi. Erol, yaklaşık 6 yıldır domates üreticiliği yaptığını belirtti. Bölgenin ılıman iklimini avantaja çevirmek için güz domatesi yetiştirmeyi denediklerini aktaran Erol, "Ekim ayında yaşanan fırtınaya rağmen beklediğimizin üstünde ürün aldık. Arazimizden yaklaşık 40 ton rekolte bekliyoruz," diye konuştu.

Erol, gelecek yıl ekim alanını artırmayı planladığını kaydederek, bu üretimden elde edeceği başarı ile bölgesel tarımda daha büyük adımlar atmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'nın Kozan ilçesinde açık alanda yetiştirilen güz domatesleri hasat edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde açık alanda yetiştirilen güz domatesleri hasat edildi.