Adana'da Tarımsal Su Yönetimi ve Yatırımlar Değerlendirildi

Su Yönetimi ve Kuraklıkla Mücadele

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, Çukurova'daki su krizine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Pehlivan, "Kıymetli çiftçilerimizin mağdur olmaması ve ürün kaybı yaşamamaları adına adil ve hakkaniyetli bir su yönetimi uygulanmaktadır" dedi.

Yağış Miktarındaki Düşüş ve Etkileri

Pehlivan, üst üste gelen hava sıcaklıklarının ve düşük yağış miktarının, bölgedeki su kaynaklarında azalmaya yol açtığını belirtti. "Bu yıl yaşanan sorunların ana nedeni yağışların yetersiz olması ve yüksek buharlaşma oranıdır. En çok etkilenen yer ise Çukurova oldu" ifadelerini kullandı.

Sulama Su Kullanımı ve Tasarruf Önlemleri

Bu sezon çiftçiler tarafından yaklaşık 1,5 milyar metreküp su kullanıldığını belirten Pehlivan, "Barajlardaki mevcut suyun yalnızca ekili ürünlere yetebilecek düzeyde olması, ileride sulama suyunun temininde zorluklar yaratabilir. Bu nedenle çiftçilere suyun tasarruflu kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır" dedi.

Yatırımlar ve Gelecek Projeler

Pehlivan, Adana'da yapılan yatırımların önemine değinerek, 2003-2024 yılları arasında şehrin tarımsal sulama altyapısına 42 milyar liraya yakın yatırım yapıldığını açıkladı. "Seyhan, Yedigöze ve Çatalan barajları sayesinde yıllık 1 milyon 760 bin dekar arazi sulanmakta," dedi ve çiftçiler için yıllık 10 milyar lira zirai gelir artışı sağlandığını ekledi.

Yeni Proje Gelişimleri

Seyhan sulama sisteminin kapalı sisteme dönüştürülmesi konusunun da gündemde olduğunu belirten Pehlivan, "Seyhan Barajı ve Çatalan Barajı'nda ki kullanım dışı su kaynaklarını değerlendirmek adına projeler geliştiriyoruz. bu projelerde 860 milyon metreküp suyun 2025 yılı sulama sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor" açıklamasını yaptı.

Pehlivan'ın ifadelerine göre, tüm bu çalışmalar sonucunda Seyhan Ovası'nda su sorunlarının ortadan kalkması bekleniyor.