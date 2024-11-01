Adana'da Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı Devam Ediyor

Adana'daki Tarım Fuarı Sürüyor

Adana, 17. Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 140 katılımcı firmanın yer aldığı fuar, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Teknoloji ve Sürdürülebilirlik

Fuarda, tarım aletleri ve ekipmanları sergileniyor. Ziyaretçiler, teknolojinin etkili bir şekilde kullanıldığı 'Sürdürülebilir Tarımsal Çözümler' ve 'Akıllı Tarım Uygulamaları' hakkında bilgi alabiliyorlar.

Fuarın Geleceği

TÜYAP Fuarcılık Yapım AŞ Tarım Fuarları Proje Satış Grup Müdürü Serhat Çağlar, Çukurova'nın Türk tarımı için önemini vurguladı. Çağlar, fuarın gelecekte seminerler ve bilgilendirme toplantılarıyla daha da zenginleşeceğini açıkladı.

Bölgesel Ürünlerin Tanıtımı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, uluslararası düzeyde düzenlenen fuarda Adana'nın yıl boyu yetişen ürünlerini tanıttıklarını ifade etti. Özellikle ejder meyvesi gibi ürünlerin tanıtımı için tadım etkinlikleri düzenlediklerini ekledi.

Hayvancılık Destekleniyor

Bu yıl ilk kez fuara katılan Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, ziyaretçilere hayvancılık konularında destek sağladıklarını bildirdi.

Fuar, 3 Kasım'a kadar açık kalacak.