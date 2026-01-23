Adana'da zirai dona önlem: 15 dönüm limon fileyle korundu

Adana'da zirai dona karşı 15 dönüm limon fileyle korundu

Adana'nın Yüreğir ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde çiftçi Serkan Altınyüzük, zirai dondan korunmak amacıyla 15 dönüm limon ağacını fileyle örttü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'ün zirai don uyarısının ardından hafta boyunca hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Bu soğuk hava nedeniyle bazı bahçelerde portakal, limon ve mandalinalar dalında don yaşandı.

Maliyet ve örnek uygulama

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan uygulamayı değerlendirdi: 'Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 4 günlük kuvvetli bir don olmuştu ve bütün bahçeler bu dondan zarar görmüştü. Çiftçimiz de bu sene yeniden dondan etkilenmemek için 30 dönümlük bahçesindeki ağaçların 15 dönümünü fileyle kapattı. İşçilik ve file parası dahil burada 50 bin lira maliyet var. Yaklaşık dönüme 3-4 bin lira maliyeti var. Çiftçimiz bu sene önlem aldı ve bu da örnek bir davranış. Çiftçimiz buradan önemli bir sonuç alırsa seneye inanın ki çoğu bahçelerimiz bu fileyle kaplanacak. File çekilen yerle çekilmeyen arasında fark var'

Çiftçinin değerlendirmesi

Serkan Altınyüzük ise geçen yıl yaşanan zararları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: 'Zirai don pervanesi 2 milyon TL olmuş. Bir dostumuz böyle bir fikir verdi. Biz de bu fileyi çektik ve file çektiğimiz ile çekmediğimiz ağaçlar arasında ciddi bir fark var. Bu sene inşallah ağaçlardan verim bekliyoruz'

Uygulama, bölgede zirai donar karşı alınabilecek pratik bir önlem örneği olarak öne çıkıyor ve yetkililer ile çiftçiler arasında benzer tedbirlerin yaygınlaşması bekleniyor.

