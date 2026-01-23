Adana'da zirai dona önlem: 15 dönüm limon fileyle korundu

Adana Yüreğir'de çiftçi Serkan Altınyüzük, zirai dona karşı 15 dönüm limon ağacını fileyle örttü; maliyet 50 bin lira, sıcaklıklar eksi 4 dereceye indi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:13
Adana'da zirai dona önlem: 15 dönüm limon fileyle korundu

Adana'da zirai dona karşı 15 dönüm limon fileyle korundu

Adana'nın Yüreğir ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde çiftçi Serkan Altınyüzük, zirai dondan korunmak amacıyla 15 dönüm limon ağacını fileyle örttü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'ün zirai don uyarısının ardından hafta boyunca hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Bu soğuk hava nedeniyle bazı bahçelerde portakal, limon ve mandalinalar dalında don yaşandı.

Maliyet ve örnek uygulama

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan uygulamayı değerlendirdi: 'Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 4 günlük kuvvetli bir don olmuştu ve bütün bahçeler bu dondan zarar görmüştü. Çiftçimiz de bu sene yeniden dondan etkilenmemek için 30 dönümlük bahçesindeki ağaçların 15 dönümünü fileyle kapattı. İşçilik ve file parası dahil burada 50 bin lira maliyet var. Yaklaşık dönüme 3-4 bin lira maliyeti var. Çiftçimiz bu sene önlem aldı ve bu da örnek bir davranış. Çiftçimiz buradan önemli bir sonuç alırsa seneye inanın ki çoğu bahçelerimiz bu fileyle kaplanacak. File çekilen yerle çekilmeyen arasında fark var'

Çiftçinin değerlendirmesi

Serkan Altınyüzük ise geçen yıl yaşanan zararları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: 'Zirai don pervanesi 2 milyon TL olmuş. Bir dostumuz böyle bir fikir verdi. Biz de bu fileyi çektik ve file çektiğimiz ile çekmediğimiz ağaçlar arasında ciddi bir fark var. Bu sene inşallah ağaçlardan verim bekliyoruz'

Uygulama, bölgede zirai donar karşı alınabilecek pratik bir önlem örneği olarak öne çıkıyor ve yetkililer ile çiftçiler arasında benzer tedbirlerin yaygınlaşması bekleniyor.

ADANA'DA BİR ÇİFTİ, ZİRAİ DONDAN ETKİLENMEMEK İÇİN 15 DÖNÜM LİMON AĞACINI FİLEYLE...

ADANA'DA BİR ÇİFTİ, ZİRAİ DONDAN ETKİLENMEMEK İÇİN 15 DÖNÜM LİMON AĞACINI FİLEYLE KAPLADI.

ADANA'DA BİR ÇİFTİ, ZİRAİ DONDAN ETKİLENMEMEK İÇİN 15 DÖNÜM LİMON AĞACINI FİLEYLE...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Güneş Paneli Desteğiyle Yörükler Enerjiye Kavuştu
2
Manisa’da İşsizlik Geriliyor, Mesleki Eğitim Destekleri Artıyor
3
Altın ve Gümüşte Rekor: Ons Altın 4 bin 967 Dolar, Ons Gümüş 99 Dolar
4
Marmarabirlik 860 milyon TL Ödeyecek — Ürün Bedellerinin %75'i 13 Şubat'ta Tamamlanacak
5
Adana'da zirai dona önlem: 15 dönüm limon fileyle korundu
6
Bandırma'da Midye Yetiştiriciliği Sektörü Masaya Yatırıldı
7
Gümüşhane, 2025'te Doğu Karadeniz'de İhracatını En Çok Artıran İl Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları