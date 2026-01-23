ATSO Başkanı Hacısüleyman: Antalya'da Güvenli Konaklama için Kapılar Değişmeli

Yangın yönetmeliği ve güvenlik önlemleri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, yangın yönetmeliğiyle ilgili tartışmalara ilişkin olarak"Biz insan hayatının en büyük değer olduğunun bilincindeyiz. Kapı değişmesi gerekiyorsa kapı değişmeli. Antalya’da hem kendimiz hem de misafir ettiğimiz insanların güven içinde uyuyabilmesini sağlamamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Hacısüleyman, Kartalkaya’daki yangının ardından yönetmeliklerin daha titiz uygulanmaya başlandığını, Antalya’daki asıl sorunun kapıların yangına dayanıklılığı olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili olarak 2007 yılında çıkarılan yönetmeliğin ilgili maddeğinin geçmişte yeterince uygulanmadığını ifade etti: "2007 yılında çıkarılmış olan yönetmelikte bu kapı maddesi vardı ama tabiri yerindeyse yeterince önemsenmedi. Kapı değişmesi gerekiyorsa kapı değişmeli. Keşke 2007’de değiştirilmiş olsaydı da böyle bir acı faciadan sonra bununla karşı karşıya kalmasaydık."

Kaleiçi ve denetimlerdeki gelişmeler

Hacısüleyman, yangın güvenliğinin yalnızca kapılarla sınırlı olmadığını belirterek, konaklama tesislerinde yangın alarm sistemleri, sulama sistemleri, toplanma alanları ve diğer önlemlerin bulunduğunu söyledi. Tarihi dokunun koruma kurullarıyla yaşanan çelişkiler sonucunda Kaleiçi bölgesindeki kapı sorununun yapılan toplantılarla çözüldüğünü aktardı. İtfaiye ekiplerinin denetimlerinin titizlikle yürütüldüğünü ve güvenliğin sağlanması için adım atıldığını ifade etti.

2025 ekonomik görünümü ve 2026 beklentileri

Basın toplantısında 2025 yılına dair ekonomik, ticari ve sektörel değerlendirmelerini paylaşan Hacısüleyman, pandemi sonrası küresel ekonomide önemli değişimler yaşandığını belirtti. Süreci şu ifadelerle özetledi: "2020’den sonra hızlı bir büyümeyle tekrar harekete geçtik. Çünkü önceki kayıplar bizi neredeyse sıfıra yakın hale getirmişti. 2021’de bir büyüme yaşadık, 2022 ve 2023 iyi yıllardı. 2024’ten itibaren ise enflasyonla boğuştuğumuz daha zorlu bir sürece girdik."

Geçen yıl ekonominin %3,7 oranında büyüdüğünü hatırlatan Hacısüleyman, gayrisafi yurt içi hasılanın 1,6 trilyon dolar olduğunu ve kişi başına düşen yıllık gelirin yaklaşık 18 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Bu büyümenin ağırlıklı olarak iç tüketim kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Üretim, döviz ve finansman sıkıntıları

İç tüketimin büyümenin lokomotifi haline geldiğini belirten Hacısüleyman, alınan önlemlerin üretim tarafında beklenen sonucu vermediğini ifade etti. Döviz kurlarının düşük seyretmesi nedeniyle tüketim malı ithalatının arttığını ve bunun yerli üretimi olumsuz etkilediğini söyledi: "Tüketimi azaltmaya yönelik önlemler alınmışken, tüketim malı ithalatı zirveye çıktı. Sonuçta üretim bundan zarar gördü. Fabrikalarımızda, üretim merkezlerimizde ve imalathanelerimizde üretimde sıkıntılar yaşamaya başladık."

Dengeleme sürecinde nakit akışlarında sorunlar yaşandığını, enflasyondaki gerilemenin beklentilerin gerisinde kaldığını ve kredi ile finansman kaynaklarının kısılmasının reel sektörü zorladığını ekledi.

Antalya'nın ekonomik verileri

Antalya ekonomisine ilişkin güncel verileri paylaşan Hacısüleyman, kentin Türkiye’nin 6’ncı büyük ekonomisi olduğunu vurguladı. Antalya’nın 2024 yılında Türkiye’nin büyümesine en fazla katkı sağlayan iller arasında 8’inci sırada yer aldığını ve ihracatta en fazla ürün gönderilen ülkenin Almanya olduğunu belirtti.

Konut satışlarında Antalya’nın Türkiye genelinde 4’üncü sırada olduğunu, 2024 yılında yabancılara 7 bin 118 konut satıldığını ve konut metrekare fiyatlarının %26 arttığını açıkladı. Antalya’nın en fazla göç alan illerden biri olduğunu, 2025 yılının ilk 11 ayında kentte 4 bin 122 şirket kurulduğunu söyledi. Kapanan şirket sayısında Türkiye genelinde %9, Antalya’da ise %11 artış yaşandığını ifade etti.

Hacısüleyman, konaklama vergisinin en az %50’sinin yerel yönetimlerde kalması gerektiğini savunduklarını da sözlerine ekledi.

Turizm ve sezon planlaması

Turizme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacısüleyman, kente gelen her turistin önemli olduğunu belirterek, okulların aynı tarihlerde açılıp kapanmasının ekonomik hareketliliği sınırladığını ve tatil dönemlerinin bölgesel olarak planlanması gerektiğini söyledi.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUSUF HACISÜLEYMAN, 2025 YILININ EKONOMİK, TİCARİ VE SEKTÖREL GELİŞMELERİNİ DEĞERLENDİREREK 2026 YILINA İLİŞKİN TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI. YANGIN YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN TARTIŞMALARA DA DEĞİNEN HACISÜLEYMAN, "BİZ İNSAN HAYATININ EN BÜYÜK DEĞER OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ. KAPI DEĞİŞMESİ GEREKİYORSA KAPI DEĞİŞMELİ. ANTALYA’DA HEM KENDİMİZ HEM DE MİSAFİR ETTİĞİMİZ İNSANLARIN GÜVEN İÇİNDE UYUYABİLMESİNİ SAĞLAMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ" DEDİ.