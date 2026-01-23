Kastamonu Üniversitesi'nden Ormancılık ve Tabiat Turizmine 64 Projeye 72 Milyon TL Destek

Kastamonu Üniversitesi'nden Ormancılık ve Tabiat Turizmine Güçlü Destek

Kastamonu Üniversitesi, ihtisaslaşma alanı olan Ormancılık ve Tabiat Turizmi kapsamında 64 projeye yaklaşık 72 milyon TL destek sağladı. Bu destek, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı çerçevesinde verildi.

İhtisaslaşma koordinatörlüğü ve saha odaklı çalışmalar

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Batı Karadeniz Bölgesi’nin doğal kaynaklarının korunması, planlanması ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine odaklanıyor. Koordinatörlüğün öncelikli çalışma başlıkları arasında ormancılık, tabiat turizmi ve ekoturizm yer alıyor.

Bölgenin zengin orman varlığı, biyolojik çeşitliliği ve doğal turizm potansiyeli, bilimsel projeler, saha çalışmaları ve kurumsal iş birlikleriyle ele alınıyor. Yürütülen faaliyetlerin hedefi, akademik çıktıları uygulamaya dönük sonuçlara dönüştürmek ve bölgeye doğrudan katkı sağlamaktır.

Ulusal ve uluslararası iş birlikleri

İhtisaslaşma çerçevesinde hem ulusal projeler hem de uluslararası iş birlikleri gerçekleştiriliyor. Kastamonu Üniversitesi, farklı ülkelerden üniversiteler ve kurumlarla ortak çalışmalar yürüterek bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı ve ormancılık ile tabiat turizmi alanlarındaki güncel yaklaşımları akademik çalışmalara taşımayı amaçlıyor.

İhtisaslaşma yaklaşımı, akademik bilgi birikiminin üniversitenin altyapısı ve insan kaynağı ile bütünleştirilmesine dayanıyor. Bu süreçte mali ve kurumsal sürdürülebilirlik ilkesi gözetilirken, bölgeye yatırımcı çekilmesine yönelik adımlar da atılıyor. Yürütülen projelerle Kastamonu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik yapısına katkı sağlanması ve istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve üniversitelerle yürütülen disiplinler arası ve çok paydaşlı projeler sayesinde akademik bilginin farklı alanlarda uygulanmasına imkan tanınıyor. Ayrıca halk eğitimleri, çalıştaylar ve bilgilendirme etkinlikleri aracılığıyla toplumun doğa koruma ve sürdürülebilir turizm konularında bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar yürütülen ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında toplam 64 projeye yaklaşık 72 milyon TL destek sağlandı. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ile çeşitli üniversiteler ve kurumlarla imzalanan protokoller çerçevesinde bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmalar sürdürülüyor.

"Ormancılık ve tabiat turizmi, Kastamonu’nun doğal yapısı ve sahip olduğu imkânlarla doğrudan ilişkili alanlar arasında yer almaktadır. Bu alanlarda yürütülen akademik çalışmaların sahaya yansıtılmasına önem veriyoruz; üretilen bilginin başta ilimiz olmak üzere bölgemize ve ülkemize katkı sağlamasını, kamu kurumları, sektör paydaşları ve toplumla paylaşılmasını öncelikli görüyoruz. Üniversitemiz, ormancılık ve tabiat turizmi alanlarında yürüttüğü ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında bilimsel araştırmaları, eğitim faaliyetlerini ve saha uygulamalarını birlikte ele almaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen projeler ve iş birlikleriyle ilimizin ve bölgemizin doğal kaynaklarının korunmasına, planlı ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına katkı sunulmasını amaçlıyoruz" — Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, İHTİSASLAŞMA ALANI OLAN ORMANCILIK VE TABİAT TURİZMİNDE 64 PROJEYE YAKLAŞIK 72 MİLYON TL DESTEK SAĞLADI.