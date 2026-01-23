Edirne'de 'Sosyete Pazarı' Ulus Pazarı'nın Kapatılması Esnafı Ayağa Kaldırdı

Edirne'de 'Sosyete Pazarı' Ulus Pazarı'nın kapatılması, yaklaşık 400 esnafı mağdur etti; esnaf ve kent temsilcileri sürecin yeniden değerlendirilmesini istiyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:37
Edirne'de 'Sosyete Pazarı' Ulus Pazarı'nın Kapatılması Esnafı Ayağa Kaldırdı

Edirne'de 'Sosyete Pazarı' Ulus Pazarı'nın Kapatılması Esnafı Ayağa Kaldırdı

Edirne'de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı olarak bilinen, halk arasında "Sosyete Pazarı" diye anılan pazarın kapatılması, kentteki esnafın tepkisini çekti. Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçilerin de uğrak yeri olan pazarın kapanması, hem turist ilgisini hem de kent ticaretini olumsuz etkiledi.

Esnafın Talepleri ve Temsil Tartışması

Pazar esnafı, sürecin yeniden değerlendirilmesini ve pazar faaliyetlerinin devam etmesini talep ediyor. Esnaf, Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK)'in kendilerini yeterince temsil edemediğini savunuyor.

Serkan Çelik kapanma kararının etkilerini şöyle özetledi: "Yaklaşık 400 esnaf kış ortasında desteksiz kaldı. Belediyeden talebimiz, SGK borçlarıyla ilgili farklı bir çözüm üretilmesi"

Çarşı Esnafı ve Kent Ekonomisi

Saraçlar Caddesi'ndeki esnaflardan Ömer Tuzcu, Ulus Pazarı'nın kapanmasının çarşıdaki ticareti doğrudan etkilediğini belirtti: "Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen misafirler özellikle bu pazarı soruyordu. Pazar kapalı olunca alışveriş azalıyor, bu durum çarşı esnafına da olumsuz yansıyor"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise pazarın şehir ekonomisi açısından önemine dikkat çekti. İba, Sayıştay raporlarında pazarın kapatılmasına yönelik bir hüküm bulunmadığını belirterek, "Bu pazar Edirne ile özdeşleşmiş bir marka. Alternatif bir pazar alanı oluşturulmadan kapatılması doğru değil. Bedelin esnafa ve vatandaşa ödetilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Esnaf, belediye ve ilgili kurumlar arasında çözüm üretilmesini, özellikle SGK borçları konusu başta olmak üzere mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.

EDİRNE’DE "SOSYETE PAZARI"NIN KAPATILMASINA ESNAFTAN TEPKİ ULUS PAZARI ESNAF KOOPERATİFİ’NİN...

EDİRNE’DE "SOSYETE PAZARI"NIN KAPATILMASINA ESNAFTAN TEPKİ ULUS PAZARI ESNAF KOOPERATİFİ’NİN (UPEK) ESNAFI YETERİNCE TEMSİL EDEMEDİĞİNİ SAVUNAN PAZAR ESNAFI SERKAN ÇELİK, PAZARIN KAPATILMASIYLA YÜZLERCE ESNAFIN MAĞDUR OLDUĞUNU BELİRTTİ.

EDİRNE’DE "SOSYETE PAZARI"NIN KAPATILMASINA ESNAFTAN TEPKİ

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de 'Sosyete Pazarı' Ulus Pazarı'nın Kapatılması Esnafı Ayağa Kaldırdı
2
ETSO'da Girişimci Destek Programı 2026 Semineri Düzenlendi
3
ATO Konferansı: Yasa Dışı Ticaret Ekonomik İstikrarı Tehdit Ediyor
4
Muğla’da 112’ye asılsız ihbar cezası 18.823 TL’ye yükseldi
5
Kastamonu Üniversitesi'nden Ormancılık ve Tabiat Turizmine 64 Projeye 72 Milyon TL Destek
6
ATSO Başkanı Hacısüleyman: Antalya'da Güvenli Konaklama için Kapılar Değişmeli
7
Gezer Ayakkabı'dan Güneş Paneli Yatırımı: Yüzde 75 Enerji Tasarrufu Hedefi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları