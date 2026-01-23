Edirne'de 'Sosyete Pazarı' Ulus Pazarı'nın Kapatılması Esnafı Ayağa Kaldırdı

Edirne'de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı olarak bilinen, halk arasında "Sosyete Pazarı" diye anılan pazarın kapatılması, kentteki esnafın tepkisini çekti. Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçilerin de uğrak yeri olan pazarın kapanması, hem turist ilgisini hem de kent ticaretini olumsuz etkiledi.

Esnafın Talepleri ve Temsil Tartışması

Pazar esnafı, sürecin yeniden değerlendirilmesini ve pazar faaliyetlerinin devam etmesini talep ediyor. Esnaf, Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK)'in kendilerini yeterince temsil edemediğini savunuyor.

Serkan Çelik kapanma kararının etkilerini şöyle özetledi: "Yaklaşık 400 esnaf kış ortasında desteksiz kaldı. Belediyeden talebimiz, SGK borçlarıyla ilgili farklı bir çözüm üretilmesi"

Çarşı Esnafı ve Kent Ekonomisi

Saraçlar Caddesi'ndeki esnaflardan Ömer Tuzcu, Ulus Pazarı'nın kapanmasının çarşıdaki ticareti doğrudan etkilediğini belirtti: "Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen misafirler özellikle bu pazarı soruyordu. Pazar kapalı olunca alışveriş azalıyor, bu durum çarşı esnafına da olumsuz yansıyor"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise pazarın şehir ekonomisi açısından önemine dikkat çekti. İba, Sayıştay raporlarında pazarın kapatılmasına yönelik bir hüküm bulunmadığını belirterek, "Bu pazar Edirne ile özdeşleşmiş bir marka. Alternatif bir pazar alanı oluşturulmadan kapatılması doğru değil. Bedelin esnafa ve vatandaşa ödetilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Esnaf, belediye ve ilgili kurumlar arasında çözüm üretilmesini, özellikle SGK borçları konusu başta olmak üzere mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.

