Gezer Ayakkabı'dan Güneş Paneli Yatırımı: Yüzde 75 Enerji Tasarrufu Hedefi

Gezer Ayakkabı, fabrika çatılarına kurduğu güneş panelleriyle yıllık 3 bin 802 MWh üretim ve tesis elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'ini karşılamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:17
Gezer Ayakkabı, üretim süreçlerini yenilenebilir enerjiyle güçlendirmek amacıyla fabrika çatılarına güneş panelleri kurdu. Şirket, bu yatırım ile enerji maliyetlerini azaltmayı ve çevre dostu üretim anlayışını pekiştirmeyi hedefliyor.

Üretim kapasitesi ve tasarruf

Kurulan yüksek verimli güneş panelleri sayesinde yıllık 3 bin 802 MWh elektrik enerjisi üretilecek ve bu üretim tesislerin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'ini karşılayacak. Kullanılan yeni nesil panellerin bulutlu havalarda dahi enerji üretimine devam edebildiği belirtiliyor.

Çevresel etki ve uluslararası uyum

Gezer Ayakkabı Genel Müdürü Osman Özalp, projenin ekonomik olduğu kadar çevresel bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Özalp, "Bu kazanım, yılda yaklaşık 100 bin yeni ağacın doğaya kazandırılmasına eşdeğer bir çevresel fayda sağlıyor. Fosil yakıt kullanımının azaltılmasıyla birlikte hava kalitesinin korunmasına ve sanayi kaynaklı kirliliğin önlenmesine katkı sunuluyor" dedi.

Özalp ayrıca, Avrupa Birliği tarafından uygulamaya alınan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile çevreci üretimin ihracatçı firmalar için zorunluluk haline geldiğine işaret ederek, yatırımın şirketin özellikle Avrupa pazarında "çevre dostu üretici" kimliğini güçlendireceğini belirtti.

Genel müdür, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından uluslararası platformlarda vurgulanan yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği vizyonuyla örtüştüğünü ifade ederek, "Bu proje bizim için yalnızca bir tasarruf kalemi değil; yaşadığımız çevreye ve gelecek nesillere karşı bir sorumluluğun ifadesidir" diye konuştu.

Gezer Ayakkabı'dan Güneş Paneli Yatırımı: Yüzde 75 Enerji Tasarrufu Hedefi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

