Adana Su Ürünleri TDİOSB'ye Ön Talep Başvuruları 19 Eylül'e Kadar

Adana'da kurulan Su Ürünleri TDİOSB için girişimcilerin ön talep başvuruları 19 Eylül'e kadar alınacak; proje yaklaşık 5 bin kişiye istihdam hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:46
Adana'da kurulan Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için girişimcilerin ön talep başvuruları 19 Eylül'e kadar alınmaya devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, projenin Tarım ve Orman Bakanlığınca kuruluş protokolü onaylandığı ve bölgenin tüzel kişilik kazandığı belirtildi.

Proje Detayları

Açıklamada, valilik himayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklığıyla kurulan ve yaklaşık 6 bin 500 dekar büyüklüğündeki bölgede parselasyon planı ile altyapı projelerinin hazırlandığı; yatırımcılara ön tahsis sürecinin başlatıldığı vurgulandı.

Bölgede saha üretimi ve yan sektör faaliyetleriyle yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Tesis ve Altyapı

Proje kapsamında deniz ve tatlı su balıkları ile karides yetiştiriciliği yapılacak; modern kuluçkahaneler, açık ve kapalı havuz sistemleri, teknolojik seralar ve kapalı devre su ürünleri yetiştiricilik sistemi kurulacak. Bölgeye ayrıca güneş enerjisi santrali de hayata geçirilecek.

Organize sanayi bölgesi alanında idari ve sosyal tesisler, lojistik merkezi, tır parkı, atık su arıtma tesisi, eğitim alanları ve sanayi tesisleri yer alacak. Yol, elektrik, su, drenaj, iletişim ve internet hizmetleri yatırımcılara tesis kapısına kadar ulaştırılmış şekilde teslim edilecek.

Vali Yavuz Selim Köşger'in Açıklaması

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana'nın tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Köşger, son yıllarda uygulanan tarım politikalarıyla önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade ederek şunları kaydetti:

'Bu projeyle hem tarımsal ekonomiye değer katacağız hem de binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Su Ürünleri TDİOSB yalnızca Adana'mızın değil, ülkemizin su ürünleri üretiminde lokomotif merkez olacaktır. Hep birlikte çalışarak Adana'yı tarım ve su ürünleri alanında dünyada söz sahibi yapacağız.'

