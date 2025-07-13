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ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'tan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Zeki Kıvanç, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sanayi ve yatırım konusunda fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 16:39
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'tan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

ADASO Başkanı'ndan 'Terörsüz Türkiye' Değerlendirmesi

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'de terörün gündemden çıkarılması sürecinin sanayiciler ve yatırımcılar için büyük fırsatlar sunacağını ifade etti.

Kıvanç, yazılı bir açıklamada bulundu ve bu süreci, tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Yatırım, üretim ve istihdam açısından önemli avantajlar sağlayacağına dikkat çekti.

Kıvanç, terörle mücadelede gösterilen kararlılığın, savunma sanayisindeki başarıların ve diplomatik kazanımların, toplumun barışa olan özlemiyle birleşerek Türkiye'yi bu noktaya taşıdığını vurguladı: "Silahların susması ve terör örgütünün kendini feshetme süreci, ülkemizin geleceği adına umut verici bir gelişmedir."

Sanayi ve Ticaretin Merkezleri Olabilir

Yıllar boyu terörden etkilenen bölgelerin yeni dönemde sanayi ve ticaretin merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyleyen Kıvanç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçmesi için toplumsal huzurun sağlanması gerektiğini belirtti.

Kıvanç, şu şekilde devam etti: "Terörün gündemden çıkarılması, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm illerimizde sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın daha güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacaktır. Bu gelişme, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal refahın artmasına da katkı sağlayacaktır."

Güvenli Bir Türkiye, Güçlü Ekonomi

Kıvanç, güvenliğin sağlandığı ve istikrarın pekiştiği bir Türkiye'nin, daha güçlü bir ekonomi anlamına geleceğini belirterek, bu tarihi adımın atılmasında kararlılık gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm devlet büyüklerine teşekkür etti.

İş dünyası olarak geçmişte olduğu gibi, Türkiye'nin üretim gücünü büyütme noktasında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin...

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirme yaptı.

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