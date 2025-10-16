Afrika Birliği'nden Türkiye'ye İşbirliği Çağrısı: Altyapı ve Sanayi

Afrika Birliği Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, Türkiye'nin inşaat, imalat ve lojistik tecrübelerinin kıtanın altyapı ve sanayileşme hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 12:01
Afrika Birliği'nden Türkiye'ye İşbirliği Çağrısı: Altyapı ve Sanayi

Afrika Birliği'nden Türkiye'ye İşbirliği Çağrısı: Altyapı ve Sanayi

TABEF İstanbul'da başladı

Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, Türkiye ile Afrika'nın altyapı yatırımları ve sanayileşme konularında ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'nin inşaat, imalat ve lojistik alanındaki tecrübeleri kıtamızın sanayi alanındaki hedefleri için çok faydalı olacaktır."

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca...

Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekmek ve Pastacılık Fuarı Ankara'da Başladı — 25 Bini Aşkın Ziyaretçi Bekleniyor
2
Hisarcıklıoğlu'ndan Çağrı: Türkiye-Almanya Savunma Sanayisinde İşbirliği
3
TABEF Ortak Bildirisi Açıklandı: Ömer Bolat'tan 'Kardeşlik ve Kazan-Kazan' Mesajı
4
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Başladı: Afrika Yatırım Çekiciliği Öne Çıkıyor
5
HAYTEKFEST 2025 Burdur'da Başladı: 42 Projeyle Tarım ve Hayvancılıkta İnovasyon
6
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na 50 Afrika Ülkesinden Katılım
7
Bolat: Türkiye-Afrika Ticaret Hacmi 37 Milyarı Aştı, Hedef 40 Milyar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?