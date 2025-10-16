Afrika Birliği'nden Türkiye'ye İşbirliği Çağrısı: Altyapı ve Sanayi

TABEF İstanbul'da başladı

Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, Türkiye ile Afrika'nın altyapı yatırımları ve sanayileşme konularında ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'nin inşaat, imalat ve lojistik alanındaki tecrübeleri kıtamızın sanayi alanındaki hedefleri için çok faydalı olacaktır."

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katılarak konuşma yaptı.