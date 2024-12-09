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Afrika Finans Zirvesi 2023: Kıtanın Gücünü Harekete Geçirme Zamanı

Afrika Finans Zirvesi (AFIS), Kazablanka'da başladı. 100'den fazla kuruluş, Afrika'nın ekonomik potansiyelini artırmayı tartışıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:07
Afrika Finans Zirvesi 2023: Kıtanın Gücünü Harekete Geçirme Zamanı

Afrika Finans Zirvesi 2023 Başladı

Bu yıl "Afrika'nın finansal gücünü harekete geçirme zamanı" temasıyla düzenlenen Afrika Finans Zirvesi (AFIS), Fas'ın Kazablanka şehrinde start aldı.

Uluslararası Finans Kurumu'ndan Açıklamalar

AFIS'in açılış konuşmasını yapan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Afrika Başkan Yardımcısı Sergio Pimenta, 100'den fazla kuruluşun katıldığı zirvenin, Afrika ekonomilerinin dinamik yapısını sergilediğini vurguladı.

Pimenta, Afrika'da ticaretin daha kolay yapılabilmesi ve kıtanın potansiyelinin değerlendirilebilmesi için zirvenin önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Zorluklara rağmen, yatırımların Kovid-19 salgını öncesi seviyelere yaklaştığını söyledi.

Ticaretin Zorlukları ve Çözüm Önerileri

Pimenta, Afrika'da henüz bir regülasyon birliği bulunmadığını belirterek, bu durumun ticareti gereksiz yere zorlaştırdığını ve bu noktada çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Fas Ekonomi ve Finans Bakanı Nadia Fettah da, gelişmekte olan ülkelerde güçlü bir ödeme ağı kurulmasının zorluklarına dikkat çekti ve bu sorunların ithalat ve ihracatı engellediğini vurguladı. Ticareti geliştirmek için güvenli ödeme yöntemlerinin ön planda olması gerektiğini dile getiren Fettah, böylelikle Afrika'nın potansiyelinin ciddi oranda artacağına inandığını ifade etti.

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